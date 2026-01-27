Congreso apunta a “reforma” de su Caja para aplacar crítica ciudadana

La diputada opositora Rocío Vallejo (PPQ) se expresó ayer en contra de la eliminación total de la Caja Parlamentaria de jubilaciones y abogó por su reforma junto a otras cajas deficitarias.

En este aspecto, cuestionó que actualmente los policías puedan jubilarse con solo 10 años de servicio y en algunos casos a los 32 años de edad. También destacó el desbalance en cajas estatales como la de funcionarios ferroviarios con “cuatro activos por 200 jubilados”.

“La edad mínima hoy es para nosotros 55 años. Tal vez hay que elevar, hay que analizarlo, hay que elevar años de aporte también”, dijo al advertir que en caso que la caja parlamentaria sea eliminada, el Estado tendría que hacerse cargo de los derechos adquiridos de estos jubilados.

En contrapartida, insistió en que otras cajas públicas se encuentran en déficit y que los docentes no tienen edad mínima de jubilación. “Hay docentes que se están jubilando con 41 años de edad”, cuestionó la legisladora opositora.

Quiere eliminarla, pero el consenso es la reforma

Por su parte el senador Colym Soroka (ANR), presidente de la Comisión Permanente del Congreso, reiteró que está a favor de eliminar y “dar de baja” a la Caja Parlamentaria. Sin embargo, señaló que el punto de concordancia entre parlamentarios y otros gremios es que todas las cajas deben ser reformadas, incluyendo la del Poder Legislativo.

“Estoy a favor de eliminar. Es mi punto de vista, si yo tuviese que tomar esa decisión, pero no depende nomás de mí”, remató.

Jubilación vip es “ínfima”, dice oficialista

Por su parte el diputado oficialista Hugo Meza (ANR, B) también rechazó eliminar la caja parlamentaria, pero sostuvo que la reforma de la misma es una “responsabilidad” necesaria para que el gobierno de Santiago Peña y el Congreso tengan la “autoridad moral y política” de reformar la deficitaria caja fiscal.

Aunque la jubilación parlamentaria ya tuvo un costo para los contribuyentes G. 34.367 millones desde el 2005 al 2025, Meza sostuvo que la “jubilación vip” tiene un costo de “ínfimo” de impacto, pero insistió en que hay una ciudadanía que espera “gestos de la clase política” en este debate.

“La eliminación (de la caja parlamentaria) me parece una acción apresurada y casi populista”, sostuvo. “Todavía no es deficitaria, es muy chiquitita”, afirmó.

Dijo que la propuesta de reformar la caja parlamentaria plantea que la edad mínima de jubilación de 55 años pase a 65 años y que el aporte de los parlamentarios del 22% pase al 24% y la tasa de sustitución inclusive se baje del 80% al 70%.

Actualmente el salario de un legislador es de G. 38 millones y según Meza, la caja le descuenta más de G. 7 millones mensuales.

“No es fácil ser elegido y después ser reelecto. Y para que puedas irte con el 70% o 80% necesitas tres periodos. No es fácil estar tres periodos acá”, aseveró el legislador.

Subrayó que para el 2027, unos 14 mil docentes están en vía de jubilación y ya estarán afectados por la nueva ley mientras que los 8 mil que van a jubilarse este año no serán afectados.