Latorre arma audiencia exprés para justificar tratamiento de Caja Fiscal

Para justificar el supuesto “amplio debate” que anunciaban desde el sector cartista al proyecto de ley para reformar la colapsada Caja Fiscal, el presidente de la Cámara de Diputados Raúl Latorre (ANR-HC) convocó a varios sectores para una audiencia pública hoy a las 08:00 en la sala de sesiones.

La propuesta del Poder Ejecutivo plantea modificar principalmente las cuatro cajas más deficitarias: la de la Policía Nacional, Fuerzas Militares, Magisterio Nacional y Docentes Universitarios y Magistrados Judiciales, pero sin escuchar a todas las partes afectadas y en pleno receso parlamentario.

El principal tema de la audiencia pública será el análisis del proyecto de ley “Que establece medidas para la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público”.

Fueron convocados para dicho debate representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, representantes de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, gremios docentes, magistrados judiciales, médicos y de las fuerzas públicas (militares y policías) y asociaciones de distintos sectores.

El titular de Diputados armó una audiencia exprés e invitó a los sectores, que amenazan con sendas movilizaciones a nivel país, para intentar dar la imagen de que se “escucha” el reclamo de todos.

Extra para atropellar

De manera sorpresiva el diputado cartista José Rodríguez planteó llamar a una sesión extraordinaria de la Cámara Baja durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso el miércoles pasado, que fue aprobado por la aplanadora cartista y aliados, pese a que el lunes antes nomás acordaron instalar una “mesa técnica” para debatir los planteamientos de modificación al plan de reforma.

La aplanadora cartista, una vez más, pretende atropellar con una ley, sin analizar la propuesta de los sectores afectados. La convocatoria de Diputados está prevista para el jueves 5 de febrero, a las 10:00.

Luego de que la Comisión Permanente convocara a los diputados para la extraordinaria, los docentes amenazaron con no comenzar con el año lectivo, previsto para el 23 de febrero.

El representante de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Silvio Piris, instó a que las modificaciones propuestas por los gremios docentes sean escuchadas durante el tratamiento del proyecto de ley; de lo contrario, saldrán a las calles a reclamar sus derechos adquiridos.

Indicó que organizan una gran movilización prevista en paralelo al tratamiento del proyecto en el Congreso.

“Ya hemos decidido llevar adelante una serie de movilizaciones a nivel país”, sostuvo el gremialista.

Mesa técnica al basurero

El presidente de la Comisión Permanente, el senador Colym Soroka (ANR), acordó instalar una “mesa técnica” para debatir las propuestas de reforma con representantes de diversos gremios docentes y de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.

Incluso el senador Ignacio Iramain (Independiente) presentó todo un plan a seguir para que, al ser tratado el documento en el Congreso, se tengan los datos claros. Sin embargo, todo esto fue a parar al basurero porque el cartismo atropellará nuevamente.