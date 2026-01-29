Caja Fiscal: proyecto de reforma activa la alarma en sistema de justicia

Gremios que nuclean a magistrados, fiscales y defensores se organizan para presentar una respuesta conjunta al proyecto de reforma de la Caja Fiscal. Entre los principales cambios propuestos está elevar la edad mínima de jubilación del magistrado judicial de 50 a 57 años.

El Dr. Angel Daniel Cohene, camarista del fuero laboral y actual presidente de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay (AMJP), comentó que han encargado al Dr. Jorge Barboza un estudio del proyecto y una vez que cuenten con el resultado del trabajo realizado, dará a conocer su postura al respecto.

Lea más: Caja Fiscal: MEF ratifica que la reforma no altera jubilación del personal de blanco

No obstante, Cohene dijo que están en contacto con representantes de otros gremios como la Asociación de Jueces del Paraguay, la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay y la Asociación de Defensores Público del Paraguay, que también realizan un estudio del proyecto, de manera a conciliar una postura única.

Jubilaciones en masa

“Lo que te puedo decir es que hay una gran preocupación con relación a este tema, tal es así que desde que empezaron a hablar del posible cambio de la edad mínima han aumentado considerablemente los retiros, eso sí te puedo confirmar.. Y va ser un problema si se jubilan en masa, el sistema va a colapsar”, explicó Cohene.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El magistrado comentó que el tratamiento del tema en enero les tomó un poco de sorpresa, pues con motivo de la feria judicial muchos están de vacaciones y en algunos casos, fuera del país, por lo que se están organizando una reunión para la próxima semana, en fecha a confirmarse.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Diputados convoca a reunión previa antes de tratar la reforma de la Caja Fiscal

“Están preocupados los colegas con el cambio de reglas” comentó a su vez el presidente de la Asociación de Jueces del Paraguay (AJP), Delio Vera Navarro. El camarista del fuero penal explicó que se encuentra de vacaciones pero confirmó que están en contacto con representantes de otros gremios para analizar el tema de manera conjunta en la semana entrante.

Pedido de audiencia con titular del MEF, sin respuesta

Por su parte, el defensor Adrián Arévalos, presidente de la Asociación de Defensores Públicos del Paraguay (ADEPPY) reveló que había solicitado una reunión con el ministro de Economía y Finanzas (MEF) Carlos Fernández Valdovinos para abordar el tema, pero no tuvieron respuesta.

“Nosotros no fuimos convocados. Como gremio, presentamos una nota para reunirnos el 26 de enero pasado con el ministro Fernández Valdovinos, el viceministro y también con la comisión permanente del Parlamento pero hasta ahora no tenemos respuesta”, explicó.

“Tuvimos varias reuniones con asesores, con la Asociación de Jueces y la Asociación de Magistrados, la Aso de Fiscales, que hicimos en el Poder Judicial, a la espera de que nos den participación y nos topamos con que el jueves ya se va a tocar en Diputados. Además, la propuesta que hicimos, ni tuvieron en consideración hasta el momento”, cuestionó Arévalos.

Lea más: Cartistas atropellarán: Convocan a extraordinaria de Diputados para reforma de Caja Fiscal en 8 días

En cuanto a los agentes fiscales, intentamos obtener la postura de los representantes de Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay (AAFP). En este contexto, la fiscala Belinda Bobadilla (vicepresidenta 1°), se excusó de hablar debido a que se encontraba de viaje; mientras que del titular y fiscal adjunto Augusto Salas no tuvimos retorno alguno desde su número con terminación 300.

Lea más: Caja fiscal: no se pueden modificar beneficios a quienes ya se jubilaron, recuerda especialista

Gremio de la Fiscalía, conforme con cambio

Por otra parte, el secretario general del Sindicato De Funcionarios, Empleados y Trabajadores Del Ministerio Público Del Paraguay (Sifetramipar), Odilón Turó, refirió que la reforma no les afecta, pues los funcionarios de la Fiscalía se jubilan obligatoriamente al llegar a los 60 años.

Al respecto, refirió que los agentes fiscales se rigen por el Decreto-Ley N° 23/1954, que establece que los magistrados judiciales deben cumplir al menos 24 años de servicio y se jubilarán a los 50 años, con el 94% de su salario.

Posteriormente Odilón Turó, refirió estar de acuerdo con el aumento de la edad mínima para la jubilación de magistrados, de 50 a 57 años.

Turó refirió que un magistrado tiene responsabilidad en el cargo y cobran por esa responsabilidad. “Los ministros (de la Corte) a los 75 años se jubilan de manera obligatoria. Entonces, tiene que haber un mínimo también, mínimo 30 años de servicio”.

Por otra parte, Turó también apuntó que “el tema de los senadores, no existe ni en la ley siquiera, porque ellos no tienen contrato, ellos no prestan servicio, ellos son representantes, por ende ellos no podrían jubilarse”.