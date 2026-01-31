Indigna supuesto video de Peña y amigos en helicóptero para jugar golf

Se viralizó ayer en la web un video atribuido al mandatario Santiago Peña quien, a la distancia, se retira en un helicóptero estatal, junto a sus invitados, de un campo de golf.

En el video se escuchan a testigos indignados y los internautas expresaron su repudio. Recordaron que el mandatario dispone de los recursos estatales mientras da ideas de “ahorro” para que las familias paraguayas “tengan plata en el bolsillo”.

Eso mientras faltan medicamentos en la salud pública y se debate una reforma en las jubilaciones.

Pese a las consultas directas, voceros de la Presidencia evitaron dar declaraciones sobre el tema y no respondieron a mensajes.

“Pasa más tiempo fuera del país que dentro”

El presidente del PLRA, Hugo Fleitas, cuestionó duramente a Peña. “A lo largo de la historia patria no hemos tenido un presidente que absolutamente decía nada importante, porque sabemos quién es el que toma las riendas del gobierno, quién es el que toma las decisiones importantes. Por eso él pasa más tiempo fuera del país que dentro”, dijo entrevistado por la 1020 AM.

“Pasa más tiempo en el aire, LITERAL”

Por su parte la diputada y aspirante a la intendencia de Asunción por la oposición, Johanna Ortega, también repudió la escena.

“Mientras el Presidente da consejos de “cómo tener más plata en el bolsillo”, se pasa mas tiempo en el aire, LITERAL. Y ahora si que ya se va a jugar golf en helicóptero. Lo de gobernar u ocuparse de los problemas de la gente real ¿para cuándo?”, dijo en sus redes sociales.

Una falta total de empatía

El presidenciable por la disidencia colorada Arnoldo Wiens expresó que “el uso del helicóptero presidencial para una actividad recreativa, en el contexto delicado que vive nuestra gente, es un error. Una falta total de empatía”, escribió.

Le advirtió que desde el aire, no se pueden ver las necesidades de la ciudadanía.