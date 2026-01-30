¿En helicóptero para jugar golf? Reacción del titular del PLRA a video atribuido a Peña

Hugo Fleitas, presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), lanzó críticas a Santiago Peña y su gobierno, luego de que se viralizara un video donde se ve a quien sería el mandatario abandonar un juego de golf en un helicóptero.

De momento no se pudo determinar cuándo ni dónde se grabó el video que circula en redes.

Al respecto, Fleitas sostuvo que el mandatario carece de autonomía real, argumentando que el equilibrio de poderes murió debido al sometimiento total de las instituciones a la voluntad de Horacio Cartes, presidente del Partido Colorado.

Dijo que desde la campaña se priorizó la filiación partidaria por sobre la aptitud técnica para ocupar cargos públicos. A esto agregó que miles de paraguayos están decepcionados del gobierno de Santiago Peña, que a su criterio, se encuentra en franca decadencia.

Video de Peña en helicóptero para jugar golf

Respecto al video que circula en redes sociales, manifestó que no le sorprende. “En tiempos de campaña, ya advertía cómo iba a llevar adelante su gobierno cuando hablaba de los guapitos dentro de la función pública”, subrayó Fleitas.

“Me parece que a lo largo de la historia patria no hemos tenido un presidente que absolutamente decía nada importante, porque sabemos quién es el que toma las riendas del gobierno, quién es el que toma las decisiones importantes. Por eso él pasa más tiempo fuera del país que que dentro”, agregó, en conversación con la 1020 AM.

El video atribuido al presidente desató todo tipo de críticas en redes socials, más que nada porque Peña había sugerido a las familias paraguayas sacar a sus hijos de colegios privados para llevarlos a los públicos y así ahorrar más para poder tener plata en el bolsillo.