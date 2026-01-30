Instan a Santi Peña a salir de su mansión de San Ber y escuchar al pueblo

El intendente liberal de Caaguazú José “Papu” Ríos, de manera sarcástica, respondió al presidente Santiago Peña, quien dijo de él que “no quiere trabajar con el Gobierno”, a que salga a la calle para sentir la necesidad de la gente así como hacen los jefes comunales en cada rincón de su distrito.

Instó también al mandatario a dejar de descansar en su costosa mansión de San Bernardino y de vivir en medio de la opulencia mientras los paraguayos deben contar monedas para llegar a fin de mes por que el salario no les alcanza.

“Peña, saque su reloj de 60.000 dólares, deje de descansar en su mansión en San Bernardino y salga a la calle, como los intendentes. La gente no está mejor. Deje de dar consejos que son ficticios a los paraguayos que están buscando el sustento. Deje de querer dividir. No es momento de discursos políticos, de poner a palo a la rueda. Recíbame en Palacio (de López)”, dijo el intendentes en respuesta a Santiago Peña, quien durante un acto público fustigó al jefe comunal caaguaceño porque, según dijo, solo lo critica.

“Lo único que hace todo el día es atacarme, atacarme y no quiere trabajar con el gobierno”, dijo Santiago Peña en un acto público en Caaguazú.

El intendente liberal le indicó a Santiago Peña que entiende que están en un año netamente electoral, pero que como presidente debe asesorarse mejor antes de hacer proselitismo y negar las gestiones que se hizo.

“Sé que estamos en un año electoral, pero debe entender, así como sus amigos políticos, que poniendo palos a la rueda no se llega a la confianza de la gente, la confianza del pueblo”, remarcó el intendente Ríos.

Santiago Peña y su origen liberal

El jefe comunal le recordó a Santi Peña su pasado como afiliado del Partido Liberal y lo trató de memoria corta.

“Usted tiene memoria corta, dice que ya no me reconoce, pero hace meses no más me dijo en un acto público que antes compartiamos la misma afiliación en un momento dado”, dijo.

Peña, cuando era ministro de Hacienda durante la gestión de Horacio Cartes, abandonó las filas liberales y se afilió al Partido Colorado. Fue un 29 de octubre del 2016 en un momento cuando los colorados pedían la cabeza de los ministros que no estaban afiliados a la ANR.

Con esta rápida movida política, Peña se aseguró su continuidad en el cargo, luego de que Cartes anunciara que obedecería el mandato de los convencionales y trabajaría solamente con correligionarios.