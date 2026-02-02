Política
02 de febrero de 2026 - 16:14

Repudian rumbo actual del país a 37 años de la caída de la dictadura

En 1991, durante la gestión de intendencia de Carlos Filizzola, se derribó la estatua de Alfredo Stroessner que se erigía en el Cerro Lambaré.
En 1991, durante la gestión de intendencia de Carlos Filizzola, se derribó la estatua de Alfredo Stroessner que se erigía en el Cerro Lambaré.

El movimiento político Tetagua Sapucai, liderado por el ex diputado Carlos Duarte Torres (ANR), sostuvo que a 37 años de la caída de la dictadura stronista no hubo avances tangibles para la población del Paraguay. Agregan que los gobiernos colorados no han hecho más que expoliar al Paraguay y que la gestión del actual presidente de la República, Santiago Peña, muestra “logros económicos” diferentes a la realidad.

Por ABC Color

En un comunicado a la opinión pública, el movimiento afirma constatar con profundo desagrado que a 37 años de la gesta democrática del 2 y 3 de febrero de 1989, nada queda que pueda ser considerado de utilidad para la Patria o que beneficie a la población en su mayoría.

Afirman que desde el 2013 y alternando en 2018, el mismo grupo sigue expoliando a la República con otros rostros en los tres poderes del Estado.

Los firmantes repudian además que el gobierno de turno habla de supuestos “logros económicos”, siendo la realidad distinta para el bien común o pueblo en general. Como ejemplos citan “graves déficit en la caja fiscal con peligro para miles de jubilados públicos; irresponsabilidad en las renegociaciones de Itaipú y Yacyretá y la falta de libre navegación en el Río Paraná.

También lamentan la “inconsciencia de seguir teniendo escuelas y colegios en mal estado a lo largo y ancho del territorio nacional y la llamada política de “hambre cero” que no llega a todos los rincones educativos de la República”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Igualmente cuestionan la falta de infraestructura, medicamentos y personal sanitario calificado en el sistema de Salud Pública y que en el IPS gran parte de sus fondos son derivados al sector privado, sin mucho beneficio para el asegurados.

Lea más: Partido en formación denuncia exclusión del TSJE e inacción de la Corte

El comunicado es firmado por el coordinador nacional del movimiento Carlos Duarte Torres, Wulfran González, Ricardo Martínez Samudio, Natalia Samanta Romero Muñoz, el exsenador oviedista Enrique González Quintana, Tomás Decoud, José María Melgarejo Duarte, el Gral. SR. Rogelio Cano Mendoza y el Gral. SR. Calixto Moral Ortega.

De izq. a der. César Florentín (parado), técnico del sector; Wulfran González Degli Uberti, Carlos Duarte Torres, Enrique González Quintana y Tomás Decoud (parado) visitaron recientemente la redacción de ABC.
De izq. a der. César Florentín (parado), técnico del sector; Wulfran González Degli Uberti, Carlos Duarte Torres, Enrique González Quintana y Tomás Decoud (parado) visitaron recientemente la redacción de ABC. (Foto de Archivo)

En otro punto, los firmaron denuncian que “en pleno siglo XXI el Paraguay aún tiene analfabetos” y que ”la inseguridad se enseñorea en todo el territorio nacional”.

En cuanto a la tercera edad, afirman que este sector solo recibe “migajas” otorgadas por el Poder Ejecutivo “que ni siquiera alcanzan para tener una vida digna con medicamentos y otras necesidades”.

También critican al Ministerio de Obras y Comunicaciones, a cargo de Claudia Centurión, “su total falta de cumplimiento en dotar de más caminos más puentes y mejor conservación de las obras viales”.

Comunicado del movimiento.
Comunicado del movimiento.