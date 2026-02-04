Caja Fiscal: estas son las modificaciones para una reforma “light”

Durante hora y media apróximadamente se reunieron hoy miembros de la comisiones de Presupuesto; Cuentas y Control, y Asuntos Económicos y Financieros de la Cámara Baja con el viceministro de Economía y Planificación, Felipe González Soley, la gerente de Desarrollo Económico, Liz Coronel y otros representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), encuentro del cual surgió un dictamen -con la bendición de la mayoría cartista- para aprobar mañana con modificaciones la “reforma” de la Caja Fiscal.

La presidenta de la Comisión de Presupuesto, diputada cartista Cristina Villalba, junto al vicepresidente primero de la Cámara Baja, el diputado aliado cartista Hugo Meza (ANR, B), comentaron que emitieron el dictamen con modificaciones, pero que siguen debatiendo algunos puntos, pero que, aún así, mañana, si o si, tratarán el proyecto

“No existe (posibilidad de posponer el tratamiento), porque todo este tiempo la Comisión Permanente ha tomado su tiempo, ha dado oportunidad de un debate amplio”, dijo Villalba, que acotó que con lo debatido con el MEF, tienen un panorama más claro con las modificaciones.

En resumen, lo cambios propuestos son los siguientes:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aumento de 19% del aporte del trabajador solo para deficitarios (por ahora docentes, militares y policías, pero se introducirá a otros a medidas que entren en déficit). Al resto se mantiene 16%.

Aporte estatal, en vez de 3% fijo, será ascendente en 1% por año, hasta llegar a 5%.

Los cartistas presentaron como un “logro” el aumento del aporte estatal (es decir con impuesto de los contribuyentes). Este será gradual.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Se implementará de forma gradual, y eso tiene un impacto de 41 millones de dólares a partir del 2027″, comentó Villalba.

El diputado Meza también acotó que se excluye del aumento del aporte a los sectores superavitarios, es decir, seguirán aportando 16%, pero con la salvedad de que se les aumentará cuando entren en déficit.

Esto ya que se establece que el 19% se aplicará a todas las cajas deficitarias, es decir, aquellas que “al cierre del ejercicio fiscal inmediatamente anterior, el monto total de los egresos en concepto de prestaciones previsionales excede los ingresos propios del sector provenientes de los aportes obligatorios”.

Cambios para docentes

El diputado Hugo Meza (ANR, HC) dijo que el MEF se mostró abierto a restituir la jubilación extraordinaria para docentes, es decir, a partir de los 55 años de edad, algo que se planteaba eliminar con el primer proyecto. Estos jubilados de manera extraordinaria cobrarán el equivalente al 60% o 70% de su salario.

En contrapartida, esto impactará en una reducción de la tasa de sustitución para los jubilados de manera ordinaria, es decir, el porcentaje del salario con el que se jubila, y que determina la pensión que cobra cada jubilado.

El proyecto original del MEF plantaba que podrían llegar al 100% de tasa de sustitución con 62 años de edad y 30 de aporte, sin embargo, con ahora el máximo es de 85%.

En resumen:

Se restituye la jubilación extraordinaria con 55 años y 35 de aporte, cobrando el 60% del salario.

Jubilación ordinaria se mantiene con 25 años de aporte como mínimo y entre 57 a 62 años de edad. La tasa de sustitución va del 60% mínimo a 85%. Anteriormente podía llegar al 100%.

Topes también para militares y policías

La misma reducción de la tasa de sustitución afectará a las Fuerzas Públicas. La tasa de sustitución va en incremento siendo el mínimo 60% con 25 años de aporte y 57 años de edad, y 85% a partir de 30 años de aporte y 62 de edad.

Resumen de reforma para fuerzas públicas:

Jubilación con 25 años de aporte y 57 de edad. La tasa de sustitución va desde el 60% a 85% como máximo. El proyecto original establecía que desde 20 años de aporte podían cobrar 50% del salario.

Solo evitan verse salpicados con colapso

Incluso con el proyecto original del Ejecutivo, mucho más rígido, ya adelantaron que eso no solucionaba el problema, sino que le deba un poco más de oxígeno para evitar un colapso que, en el caso de no tomarse ninguna medida, llegaría en 2028. “Con estos ajustes sigue habiendo una previsibilidad pero no va a solucionar del todo”, admitió Meza.

“Ellos hablan que estas medidas representan un 60 a 65% de detener la hemorragia de la Caja Fiscal, con estos ajustes, sigue habiendo una previsibilidad, pero no va a solucionar del todo”, acotó Meza.

También admitieron no tener un nuevo cálculo actuarial que sustente las modificaciones que se plantean.