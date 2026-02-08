Wiens critica la imposición cartista para hacer la reforma de Caja Fiscal

El precandidato presidencial por Colorado Añetete, Arnoldo Wiens, reconoció la importancia del debate de la reforma de la Caja Fiscal y agregó que es un tema “complejo”. Señaló que “el norte, los objetivos, deben ser claros, transparentes, el debate amplio y participativo”, y no con un ambiente de imposición como se plantea desde el cartismo.

En tal sentido, enfatizó que “es un tema que no se puede tocar a la ligera y mucho menos con ambiente de imposición y de tratar de aprovechar un momento de tener una mayoría coyuntural”.

Desde el Gobierno y del Congreso, con mayoría cartista y aliados, se quiere dar esa sensación de que se debaten ambos proyectos de ley de reforma pero en la realidad Honor Colorado atropella desde el Ejecutivo (tanto de parte de mandatario Santiago Peña como del vicepresidente Pedro Alliana), con la complicidad de su mayoría en ambas cámaras del Congreso.

Wiens se refirió a la reforma de la Caja Fiscal durante un acto político en respaldo a la precandidatura a la intendencia de Asunción del diputado Daniel Centurión (ANR, Añeteté) con presencia del exministro de Defensa Nacional, Gral. (sr) Bernardino Soto Estigarribia, cuya bases la integran militares, virtuales afectados por los cambios.

Wiens también señaló que el tema de la Caja Fiscal “es un muy complejo”, al que “hay que encontrarle una solución, para el bien de ustedes (jubilados) y de los siguientes (aportantes)”, pero sin atropello, y respetando derechos adquiridos.

“Creo que todo el pueblo paraguayo espera eso (estudio a fondo) de parte de sus legisladores, que tienen un tema muy complejo en las manos, y rogamos a Dios que se encuentre un camino de solución, y que se tenga en cuenta todos estos aspectos”, abogó.

El martes, a las 10:40 se hará la sesión extra en Senado y el cartismo y aliados votarán por la sanción.