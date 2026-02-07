Video: docente escrachó a diputado Pedro Ortiz por apoyar reforma de la Caja Fiscal

El diputado Pedro Ortiz (ANR-HC), presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, fue increpado públicamente por una docente, tras haber votado a favor del proyecto de ley que reforma la Caja Fiscal.

El escrache se registró el jueves durante el acto por el aniversario de creación del Círculo de Suboficiales Retirados de las Fuerzas Armadas de la Nación y de la Cooperativa 5 de Febrero Ltda. Ortiz participaba del evento en su carácter de legislador y referente del sector castrense retirado.

Cabe señalar que el diputado Pedro Ortiz es suboficial principal (retirado) del Arma de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas, lo que dio mayor repercusión al reclamo realizado en su contra durante el acto.

Reclamo por cambios en la jubilación docente

Según se observa en el video difundido en redes sociales, una docente interrumpió el discurso del legislador para cuestionar su voto a favor de la reforma jubilatoria. La mujer sostuvo que, antes del cambio legal, le restaban cuatro años para acceder a la jubilación, pero que ahora deberá esperar quince años más.

“Lo que usted está diciendo en nada beneficia al docente. Me faltaban cuatro años para jubilarme. Ahora, gracias a su voto, me faltan quince años”, reclamó.

“Un desvergonzado”, le dijo al legislador

Durante su descargo, la docente calificó al parlamentario de “desvergonzado” por haber votado en contra de sus “camaradas”, y expresó su indignación por la postura asumida en el Congreso. Tras su intervención, la mujer se retiró del lugar.

“Usted es un desvergonzado con las Fuerzas Armadas al votar en contra de sus camaradas, y a mí me da vergüenza”, sentenció la docente.