Mafia de los pagarés: hermano de titular de la Corte se salva

Ante la pregunta sobre si la investigación sería imparcial respecto a CARSA -empresa en la que participa Óscar, el hermano del titular de la Corte-, el ministro César Diesel respondió: “En primer lugar no es Carlos, sino que es Óscar. Y sí, acá no hay discriminación, todos los que están en la cuestión de los préstamos, porque este no es un tema de que este es culpable, el otro es inocente. Acá se hacen las investigaciones conforme a los casos que vayan surgiendo”.

Diesel insistió en que el proceso no debe generalizarse, sino centrarse en hechos concretos. “No se trata de generalizar, sino de puntualizar cuáles son los inconvenientes, quiénes son los culpables, qué hicieron o qué no hicieron. Así que esto no es particularizar, sino realizar la investigación de un caso concreto y ver las derivaciones y las consecuencias de esos actos”.

Diesel y otros tres ministros de la Corte se reunieron el martes con integrantes de la Comisión Permanente del Congreso sobre el esquema delictivo que afecta a cerca de 35.000 trabajadores del sector público.

Óscar Diesel Junghanns aparece como accionista de CARSA, firma que impulsó numerosos juicios ejecutivos y que está entre las empresas más mencionadas en el entramado investigado como mafia de los pagarés.

La Fiscalía procesó a varios directivos de la compañía. Sin embargo, el hermano del titular de la Corte no fue incluido en la investigación penal, lo que generó cuestionamientos desde distintos sectores.

El 10 de marzo está fijado el inicio del juicio oral y público contra los abogados Sun Young Bang (firma Plan Urbano), José Olmedo Lansac y César Bogarín (vinculados a CARSA), acusados como instigadores del prevaricato.

Versión de CARSA

La Compañía Administradora de Riesgos SA (CARSA) remitió una carta a la Dirección de ABC Color para un derecho a réplica sobre esta publicación, que se expone a continuación: