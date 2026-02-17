“Gobierno va ganando 2-0, un resultado que suele ser mentiroso”, dice nuevo jefe de Gabinete

El presidente Santiago Peña presentó esta mañana a Javier Giménez como su nuevo jefe de Gabinete. El cargo estuvo anteriormente ocupado por Lea Giménez, quien había renunciado en agosto del 2024.

“Desde hoy el presidente hizo el anuncio. Me siento muy honrado por la designación. Y bueno, ya en frecuencia manos a la obra”, señaló el nuevo jefe de Gabinete.

A continuación expresó: “La impronta es que se cumplen hoy exactamente 30 meses y dos días de la asunción de su gobierno. Estamos saliendo para jugar el segundo tiempo y estamos ganando 2 a 0, pero con un resultado que es complicado. Mentiroso suelen decir que es”.

Con relación a esa analogía él hizo, lo que se quiere dar a entender es que ya no hay margen de error, ni de cansancio. “Hay que apretar los dientes y conseguir acciones y resultados concretos para la ciudadanía”, dijo.

Cuando fue consultados sobre cuáles son las áreas que se deben hacer énfasis, sostuvo que todas son importantes. “Siempre hay mayores deseos de aquellas áreas que le afectan en el día a día a las personas y que son las conocidas. Seguridad, salud, educación, infraestructura y empleo”, subrayó.

En cuanto a quien quedaría en su lugar como ministro de Industria y Comercio, indicó que este lunes se confirma al ministro y los cuatro viceministros.

Para finalizar, Javier Giménez comentó que el jefe de gabinete civil es el gerente general de la empresa, el que coordina todas las acciones que tienen que ver con los distintos ministerios y que sirve como el enlace, como el responsable de que las órdenes del Presidente se cumplen en cada uno de los ministerios.