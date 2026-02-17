Peña debe cambiar a los ministros que no brindan resultados, sostiene senador

El presidente de la República, Santiago Peña, confirmó a Javier Giménez como nuevo jefe de Gabinete de la Presidencia, durante la reunión del Consejo de ministros del Poder Ejecutivo.

El senador José Oviedo señaló que no basta con poner un jefe de gabinete, sino por cambiar ministros como el de Salud, Obras y titular de IPS.

“Era un cargo vacante, pero qué pasa con los otros ministros donde no tenemos resultados. Ejemplo, Ministerio de Obras Públicas, donde este año ya no se van a hacer licitaciones para reparar rutas. ¿Qué pasa con el ministerio de Salud? ¿Qué pasa con el IPS? Con ese platal que se va a gastar para lavar sabanas", apuntó el legislador.

Seguidamente, dejó en claro que considera que el gabinete tiene que renovarse, porque no están los resultados y ya le queda poco tiempo a este gobierno.

“¿Porqué el presidente se empeña en mantener a esa gente que no está dando resultado para la gente? ¿Con quién quiere congraciarse el presidente? ¿Porqué congraciarse con sus ministros? Lo que necesitamos son resultados", expresó Oviedo.

Ante la consulta sobre lo dicho por el presidente Peña, quien sostiene que el problema no son las cabezas sino las estructuras que hay en las instituciones, el diputado remarcó. “Las cabezas tomas las decisiones. Si se bajan líneas duras, las instituciones deben funcionar”.

Sobre los rumores de que los ministros recaudan para la corona, indicó que es un secreto a voces. “Lo de los Sobres del Poder no llegó a aclarase. Pero esto es algo que venimos escuchando en cada gobierno y podría ser, porqué no”, refirió.