PLRA pide al TSJE suspender el cronograma de las municipales para auditar máquinas de votación

El comité político del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) se reunió este mediodía con la presencia del titular de la agrupación y su vicepresidenta Alba Talavera; el diputado Antonio Buzarquis y el senador Éver Villalba junto a técnicos designados por el partido.

Fleitas anunció que hoy se resolvió solicitar al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) la prórroga por 15 días de la auditoria de las máquinas de votación. Dijo que el fin es “coordinar mejor las acciones con los demás partidos de la oposición”. Según el cronograma electoral, la auditoria inició el 2 de febrero y debe concluir este viernes 27.

“La intención es despejar las dudas existentes con relación a las mismas solicitando entre otras cosas actas de todo el trabajo realizado”, subrayó.

En su nota remitida al titular del TSJE, Jorge Bogarín González (Ind), Fleitas pide disponer la suspensión temporal del referido proceso, otorgando una prórroga y en consecuencia, su reprogramación.

Fleitas sostuvo que la petición se funda en la necesidad objetiva de contar con un plazo mínimo adicional “que nos permita coordinar acciones técnicas y de fiscalización con los partidos de oposición y demás actores políticos interesados, a fin de asegurar una participación plural y organizada”.

“Esta solicitud no persigue obstaculizar el cronograma electoral, sino robustecer la legitimidad del proceso de auditoría mediante una coordinación mínima indispensable entre las fuerzas políticas, asegurando que el control sea efectivo, comprensible y verificable”, agregó.

Al final de la nota el titular de la agrupación también subrayaba la legitimidad de su administración en materia de bonos partidarios.

Otros partidos ya se pronunciaron

Días atrás cinco partidos de la oposición ya habían denunciado que el proceso de la “auditoría” de las máquinas de votación que fue adjudicada por la Justicia Electoral al consorcio Comitia-MSA (ligada a exsocios de Santiago Peña) fue en realidad una “demostración guiada” que no da ni una garantía al no permitir una fiscalización real. Estos partidos fueron Cruzada Nacional (PCN); Yo Creo (PYC); Paraguay Soberano (PaSo); Frente Patriótico Te’etê (PFPT) y Frente Amplio (PFA).