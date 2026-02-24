Marco Riquelme asume como nuevo ministro de Industria y Comercio

El exviceministro de Industria, Marco Riquelme, asumió oficialmente esta mañana como nuevo titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

“Hace un año asumí el desafío más grande de mi vida, convirtiéndome en viceministro de Industria. Hoy me toca redoblar esa apuesta como ministro de Industria y Comercio”, declaró Riquelme durante la conferencia de prensa.

Riquelme asume en reemplazo de Javier Giménez, quien dejó el cargo para asumir como Jefe de Gabinete Civil de la Presidencia.

Mandato presidencial: crear oportunidades

Riquelme destacó que la misión principal de su gestión es cumplir con el mandato del presidente Santiago Peña, orientado a generar oportunidades para emprendedores y empresas locales.

“Hoy iniciamos la revolución industrial”, afirmó, subrayando que su enfoque estará en tres pilares fundamentales: productividad, capacitaciones y tecnologías.

El nuevo ministro también adelantó que buscará expandir los productos paraguayos hacia los mercados más exigentes y que las políticas del MIC incluirán de manera activa al sector privado.

Agregó que las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) tendrán un papel fundamental en su gestión.