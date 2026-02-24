Política
23 de febrero de 2026 - 12:02

Marco Riquelme asume como nuevo ministro de Industria y Comercio

Marco Riquelme, viceministro de Industria. Gentileza
Marco Riquelme, nuevo ministro de Industria y Comercio (MIC).

Marco Riquelme juró este lunes como nuevo ministro de Industria y Comercio (MIC). Asume el cargo tras la designación de Javier Giménez como Jefe de Gabinete Civil de la Presidencia.

El exviceministro de Industria, Marco Riquelme, asumió oficialmente esta mañana como nuevo titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

“Hace un año asumí el desafío más grande de mi vida, convirtiéndome en viceministro de Industria. Hoy me toca redoblar esa apuesta como ministro de Industria y Comercio”, declaró Riquelme durante la conferencia de prensa.

Riquelme asume en reemplazo de Javier Giménez, quien dejó el cargo para asumir como Jefe de Gabinete Civil de la Presidencia.

Mandato presidencial: crear oportunidades

Riquelme destacó que la misión principal de su gestión es cumplir con el mandato del presidente Santiago Peña, orientado a generar oportunidades para emprendedores y empresas locales.

“Hoy iniciamos la revolución industrial”, afirmó, subrayando que su enfoque estará en tres pilares fundamentales: productividad, capacitaciones y tecnologías.

El nuevo ministro también adelantó que buscará expandir los productos paraguayos hacia los mercados más exigentes y que las políticas del MIC incluirán de manera activa al sector privado.

Agregó que las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) tendrán un papel fundamental en su gestión.