Bachi pide a autoridades no ostentar tanto en redes sociales

El senador cartista Basilio “Bachi” Núñez al ser consultado sobre la lujosa fiesta de quince años que lleva adelante la gobernadora de Concepción, Liz Meza (ANR-HC) que costará cerca de G. 1.000 millones, dijo que se debe evitar la ostentación pública, porque es un golpe a la ciudadanía.

“A título personal, como político, se debe evitar la ostentación, por ejemplo, si estoy enamorado no hace falta llenar de flores las redes sociales y hacer una ostentación pública”, dijo el titular del Congreso, en referencia evidente al titular de Petropar, Eddie Jara, quien llenó de ramos y jarrones de flores la sala de la Cámara de Diputados el día del cumpleaños de su pareja la cartista Johana Vega.

“Tenemos que cuidar cuando estamos en la función pública, evitar como autoridad. ¿Qué gano haciendo una fiesta y publicando en redes sociales?, se preguntó el cartista.

Y agregó, “le insto a todos a tener empatía con la clase trabajadora, obrera y más a los gobernadores que están administrando un programa emblemático como el programa Hambre Cero”, dijo.

Cuestionó la ostentación pública de la gobernadora Liz Meza, de quien dijo que llegó al poder de manos de colorado Añetete, y luego se pasó al cartismo y así intentó “sacar la nalga de la jeringa” sobre el despilfarro que realiza una autoridad, ahora cartista.

Habló también del gobernador del Guairá César Sosa (ANR-HC), quien fue cuestionado por ir al supermercado en un helicóptero, de quien, según Bachi, “ya era millonario antes de asumir al cargo”.

“La gobernadora (de Concepción) era de Añeteté y después vino a Honor Colorado. Cesarito (Sosa) tiene más plata que Horacio Cartes. Probablemente antes de asumir se iba a su pieza en helicóptero. La Contraloría tiene que investigar todo, no solo Hambre Cero y a los gobernadores colorados”, sostuvo el senador.