Gobernadora de Concepción: G. 600 millones por fiesta de 15 años es “normal”

Causa polémica en el departamento de Concepción el despliegue de lujos en torno al cumpleaños 15 de la hija de la gobernadora departamental Liz Meza (ANR, Partido Colorado), que tuvo su primera parte con una celebración religiosa ayer, martes, y continuará el sábado con un festejo en el exclusivo Club Social de Concepción.

Una sesión de fotos en un lujoso hotel de Brasil y decoraciones traídas de ese mismo país son algunos de los ejemplos de suntuosidad que rodean al festejo y que han despertado críticas hacia la gobernadora Meza por parte de ciudadanos del primer departamento.

Ante la presión ciudadana, la gobernadora Meza y su esposo, el contador Nelson Rivas, dieron hoy una conferencia de prensa en que la jefa departamental cartista atribuyó las críticas por la fiesta a una “persecución política” en su contra y negó que el costo del evento llegue a los 2.000 millones de guaraníes, como indicaban rumores.

600 millones de guaraníes: “un presupuesto normal”

Según dijeron la gobernadora Meza y su esposo, el costo de la fiesta estaría entre 500 y 600 millones de guaraníes. Rivas afirmó que la fiesta es financiada por sus ingresos y los de su esposa, además de dos préstamos de 500 millones de guaraníes cada uno.

Lea más: Concepción: revuelo por suntuoso preparativo de la fiesta de 15 de la hija de la gobernadora

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según declaraciones juradas, en 2012, cuando ingresó a la función pública como médica, Liz Meza contaba con un patrimonio neto de 600 millones de guaraníes. En 2023, al asumir como gobernadora, su patrimonio ascendía a 2.982 millones de guaraníes.

La gobernadora Meza negó que el festejo de 15 años de su hija constituya un “despilfarro” y opinó que el monto que mencionó -entre 500 y 600 millones de guaraníes- es “un presupuesto normal para un 15 años que sea lindo y confortable”.

“Para nosotros esto del cumpleaños es un acontecimiento más”, subrayó. “No hay nada extraordinario”.

Sobre la sesión de fotos realizada en el Hotel das Carataras de la ciudad brasileña de Foz de Yguazú, Meza dijo que su familia no se hospedó en ese establecimiento, sino que simplemente fue para realizar allí las fotografías.

“Persecución política”

La gobernadora dijo estar “viviendo una persecución política” y agregó que “mi hija no tiene la culpa de que yo haya elegido servir al pueblo y estén queriendo embarrar”.

El pasado lunes, dos camiones ingresaron a Paraguay desde Brasil transportando estructuras de metal, presumiblemente para el ensamblaje de toldos y un escenario en el festejo de cumpleaños del sábado en Concepción, fueron retenidos en Cerro Corá, Amambay, por agentes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios por falta de documentos.

Sobre ese punto, la gobernadora Meza confirmó que los camiones ya fueron liberados tras solucionarse los problemas documentales.

Enfatizó que el problema fue resuelto por la empresa contratada para la provisión de las estructuras y dijo no haberse involucrado en la situación más allá de una llamada para “preguntar” sobre el problema.