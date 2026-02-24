Concepción: revuelo por suntuoso preparativo de la fiesta de 15 de la hija de la gobernadora

Un evento social tiene a toda Concepción pendiente. La decoración, el vestido, la comida... son los principales temas de conversación. Se trata de la fiesta por los 15 años de la hija de la gobernadora de Concepción, Liz Meza (ANR-HC), que está siendo promocionada en forma ostentosa desde hace días. Las críticas por tanta suntuosidad en los anuncios de la celebración hechos por la familia de la jefa departamental, en una comunidad donde miles de familias son afectadas por la crisis económica, no se hicieron esperar.

De acuerdo con versiones en diversos ámbitos de la sociedad concepcionera, el costo de la fiesta sería de G. 2.000 millones y se realizará en el Club Social de Concepción. Según los datos, la decoración para la ocasión fue traída de Brasil.

También, la joven quinceañera viajó al vecino país con su familia para una ostentosa sesión de fotografías. En las fotos viralizadas se ve que la producción fue hecha en el Hotel das Cataratas, en Foz de Yguazú, Brasil, donde el precio por noche de alojamiento es de más de G. 5 millones, según las fuentes.

En las imágenes de la producción fotográfica se ve a la joven posando con al menos cuatro pomposos vestidos de cola, guantes largos, tiaras y coronas.

Para promocionar la fiesta, se produjo un video en cuenta regresiva que muestra entre lujos a la quinceañera tocando el piano, frente a un espejo y junto a las cataratas.

Préstamos y ahorros

El esposo de la gobernadora, el contador Nelson Rivas, dijo que la fiesta no tiene el costo que se menciona. Además, expresó que tanto él como su esposa han realizado millonarios préstamos y recurrido a sus ahorros para cubrir el acontecimiento especial de la familia.

“Tenemos todas las documentaciones de nuestros ingresos, de los préstamos y los pagos por los servicios, que venimos realizando en cuotas desde el año pasado”, sostuvo.

En otro momento, agregó que también tiene importantes ingresos que percibe por los trabajos que realiza como contador, y que puede demostrar con documentos.

Según la declaración jurada de la gobernadora, en el año 2012, cuando ingresó a la función pública como médica, contaba con un patrimonio neto de G. 600 millones. En 2023, al asumir como gobernadora, este era de G. 2.982 millones, con un ahorro de G. 318 millones.

¿Cargamento retenido era para la celebración?

Dos camiones repletos de estructuras metálicas de montaje de escenario (truss) fueron interceptados el lunes por agentes de la Dirección Contra Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional y de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), con base en Pedro Juan Caballero. Durante la operación, realizada en la ciudad de Cerro Corá, a unos 40 km de la capital departamental, se incautaron los materiales transportados, que fueron ingresados desde Brasil a nuestro territorio por la falta de documentos respaldatorios, y se detuvo a dos conductores, según informaron los intervinientes.

Supuestamente, las estructuras eran para el montaje de escenario y decoración de la fiesta de 15 años de la hija de la gobernadora de Concepción.

Los intervinientes indicaron que los materiales en cuestión, que fueron ingresados desde territorio brasileño e iban a ser destinados a Concepción, no contaban con los documentos respaldatorios requeridos en el marco del cumplimiento de las normas tributarias, por lo que se presume que eran productos ingresados de contrabando.

Detalles de lo incautado

Según un informe de la Dirección Contra Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional, durante la operación efectuada por personal de dicha dependencia y también de la DNIT, se logró incautar 124 estructuras de aluminio, 2 cubos y 20 bases (todos del mismo material), además de tornillos, catracas, cintas, marretas y camineros.

Desde la institución señalaron que todo lo incautado quedó a cargo de los aduaneros, mientras que los conductores y otros ocupantes de los camiones quedaron a disposición del Ministerio Público para dar continuidad a las tareas investigativas.

El director de la DNIT, Oscar Orué, afirmó que, mientras no se realicen los despachos aduaneros, no serán liberados los vehículos ni los cargamentos.