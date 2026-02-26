Dirigente social reclama indemnización a la EBY y la binacional aclara que el Pacto Social está concluido

Una manifestación de alrededor de diez personas se desarrolló este lunes frente a la oficina administrativa en Encarnación de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Los movilizados estaban liderados por la dirigente social Elva Fornerón.

Los mismos reclamaron indemnizaciones para los afectados por las obras de terminación de la Central Hidroeléctrica Yacyretá y el aumento de la cota del río Paraná. Según detalló Fornerón, muchas familias, en especial los isleños, fueron desplazadas sin ningún tipo de ayuda por parte de la EBY desde el año 1989.

La dirigente alegó que los afectados fueron perjudicados no solo con el desarraigo, sino con la pérdida de la fuente de trabajo, debido a que los pescadores se quedaron sin posibilidad de pescar y los oleros, sin la materia prima, que quedó sumergida bajo el río.

“Nos sacaron a la fuerza y muchas familias lo perdieron todo”, indicó la representante. Refirió además que piden al menos una respuesta de parte de las autoridades de la binacional.

Lea más: Denuncian posibles delitos ambientales ante la fiscalía por contaminación del arroyo Poti’y entre Encarnación y Cambyretá

“Pacto Social” cerrado

La directora del Plan de Terminación de Yacyretá (PTY), ingeniera Susana Giménez, manifestó que el Consejo Administrativo definió el cierre del “Pacto Social” en el año 2014, en el marco de un gran acuerdo con todos los afectados y los dirigentes sociales. A partir de este, no se aprueban recursos para ningún tipo de indemnización para afectados, según aclaró.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Indicó, además, que no cuentan con ningún compromiso asumido que esté pendiente de pago, según los registros que tienen en las oficinas administrativas.

Además, detalló que la misma dirigente social tiene varios dictámenes negativos con diferentes grupos, ante reclamos presentados en la Entidad Binacional Yacyretá. También manifestó que la misma ya fue beneficiada en otros grupos de indemnizaciones.

La ingeniera explicó que, al ser una decisión del Consejo Administrativo el cierre de estas indemnizaciones, las administraciones actuales no pueden asumir ese compromiso hasta que sea una decisión de la misma instancia.