Intendente de Paraguarí abandona el cartismo y va por la reelección

El ex presidente Mario Abdo Benítez y el presidenciable Arnoldo Wiens fueron hasta Paraguarí en la noche del miércoles para asistir al lanzamiento de candidatura por la reelección de Marcelo Simbrón, quien era un acérrimo cartista, pero que llamativamente se pasó a la disidencia.

La candidatura de Simbrón aglutina a varios sectores colorados y el objetivo es mantenerse en el poder municipal por otro periodo.

Durante su discurso, el presidenciable Wiens cuestionó duramente el sistema de salud, señalando falencias estructurales y la necesidad urgente de una reforma profunda que garantice atención digna y eficiente para la población.

Con esta oficialización, Colorado Añeteté reafirma su posicionamiento en Paraguarí, teniendo en cuenta que el cartismo va dividido, un sector acompaña al ministro de Urbanismo Juan Carlos Baruja y el otro a la gobernadora Norma Zárate de Monges.