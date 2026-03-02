Tras violarse la ley, mañana empieza plazo de propaganda

Según el calendario del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), hoy es la fecha límite para que los tribunales electorales de cada partido y organización política oficialicen a sus precandidatos de movimientos internos.

Posteriormente, mañana comienza el periodo de propaganda electoral para las elecciones internas simultáneas del 7 de junio.

Dicho periodo de propaganda termina el 4 junio, tres días antes de los comicios internos en que se oficializará a los candidatos a intendente y concejales en los 263 municipios de todo el país para el periodo 2026- 2031. Los sufragios municipales serán el 4 de octubre próximo.

Sin embargo, numerosos precandidatos no tuvieron reparo en violar la ley y avalaron la publicidad electoral extemporánea.

Fiscalía cómplice

En Asunción los casos más alevosos quedaron a la vista de la ciudadanía con gigantografías led de los precandidatos a intendente Camilo Pérez (ANR, HC) y Arnaldo Samaniego (ANR, CR). Hizo lo mismo el precandidato a concejal cartista Marcelo Centurión.

Todo esto ante la complicidad del Ministerio Público, donde el jefe es Emiliano Rolón, y la fiscala electoral Sandra Ledesma.

La última vez que Ledesma encabezó un operativo antipropaganda extemporánea fue para remitir notas a los intendentes en las que intimaba a sus instituciones a retirar las publicidades en lugar de perseguir a los partidos políticos y a sus candidatos.

La Ley 834/96 en sus artículos 324 y 328 establece castigo de cárcel más multas a quienes realizaren actos de propaganda electoral antes del periodo oficial o una vez finalizado el plazo establecido para el efecto.