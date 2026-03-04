Intendente de Luque hace proselitismo y no rinde cuentas de su gestión

La concejal Belén Maldonado (PLRA) manifestó que, una vez más, el intendente Carlos Echeverría incumplió su obligación legal de convocar a una audiencia pública de rendición de cuentas antes de la primera quincena de febrero.

Cuestionó además duramente a sus colegas, quienes en su mayoría aprobaron a “libro cerrado” la rendición de cuentas de Echeverría, quien no las presentó ante los contribuyentes.

La concejal liberal Belén Maldonado indicó que en la ultima sesión pidió informes sobre la rendición de cuentas, pero el “silencio cómplice” de sus colegas fue vergonzoso.

“Ya pasamos el 3 de marzo y el plazo establecido en la Ley Orgánica Municipal venció el 15 de febrero”, manifestó la concejala liberal.

Maldonado sostuvo que desde hace varias semanas solicita formalmente la realización de la audiencia, pero no es tenida en cuenta.

Lo que dice la ley

La Ley Orgánica municipal en su artículo 164 establece que los jefes comunales deben rendir cuentas a la ciudadanía antes de la quincena de febrero, sin embargo, como no se establecen sanciones muchos intendentes no cumplen la normativa.

Además, el jefe comunal está obligado por ley a presentar su rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República, el Ministerio de Economía y otras instituciones estatales.

“La ciudadanía tiene derecho a conocer en qué se gastó el dinero de sus impuestos. Es una obligación que tiene el Ejecutivo, no una opción”, dijo la concejal.

El cartista Carlos Echeverría está llegando al fin de su segundo periodo municipal y en estos diez años solo realizó una vez la audiencia pública.

Dicha audiencia no fue por su voluntad, sino porque, el grupo de la Contraloría Ciudadana judicializó el pedido y un juez ordenó que se hiciera la rendición de cuentas.

Echeverría hace más de seis meses dejó de lado prácticamente su gestión como intendente de Luque y puso a disposición del diputado Diego Candia toda la “estructura municipal” para potenciar su candidatura a la intendencia.

Es así, como en cada inauguración de obras, eventos, desfiles estudiantiles Diego Candia no pierde la oportunidad para hacer proselitismo aprovechando los recursos comunales.