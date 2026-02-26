Comuna luqueña gastó G.40 mil millones en salarios e invirtió menos en obras

Como cada año concejales cartistas y liberocartistas aprobaron la rendición de cuentas de la gestión del intendente Carlos Echeverría (ANR-HC) pese a varias desprolijidades.

Según los datos, el jefe comunal luqueño destinó el 50% de los recursos propios al pago de sueldos municipales, cerca de G.40.000 millones, lo que genera cuestionamientos, pues la ciudad con cada lluvia se asemeja a Venecia con sus canales.

Lea más: Contribuyentes aguardaron horas para ser atendidos en la Municipalidad de Luque

En el rubro Servicios Personales (sueldos, bonificaciones y dieta), durante el 2025 se destinó G. 40.000 millones, cifra que equivale al 51,7% de los ingresos propios de la Municipalidad de Luque, cuyo monto asciende a G. 77.000 millones.

Según la planilla, la pesada carga que debe sostener los contribuyentes luqueños es de mil funcionarios, muchos de ellos hurreros e incluso planilleros, según denuncias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De acuerdo con la rendición, las remuneraciones temporales, es decir jornaleros en pleno año electoral, trepó a G. 86.706.837 y las asignaciones complementarias en G. 687.820.255.

Las cifras

La Municipalidad de Luque ejecutó en el ejercicio fiscal 2025 en concepto de Ingresos Propios, G. 77.275.450.306, lo que representa el 70,39 % del total; en el rubro de Royalties y Compensaciones fue de G. 21.000 millones (19,13 %).

Lea más:Cartista utiliza a niños en proselitismo en Luque

Mientras que por el Fondo Nacional de Alimentación Escolar (FONAEÇ) se ejecutó G. 10.000 millones (9,12 %), y lo correspondiente a Juegos de azar fue de G. 1.491.677.066 (1,36 %), lo que totaliza G. 109.774 millones.

Mientras que Carlos Echeverría destinó el 51% del dinero que ingresó en concepto de impuesto para sostener la pesada carga de los funcionarios, no se ejecutó el monto total destinado en obras.

El informe también detalla que la ejecución de las inversiones físicas (obras, maquinarias y otros proyectos estructurales) cuyo presupuesto fue de G. 31.157.044.823, pero solo se ejecutó G. 16.080.050.519, es decir un poco más de la mitad, nada más.

El presupuesto total para el ejercicio 2025 fue de G. 128.117.191.917, pero la recaudación fue de solo G. 109.774.717.916.

La rendición de cuentas fue aprobada por el bloque cartista y los liberocartistas Rómulo Pérez, Manuel Achucarro, Francisca Franco y José Meza casi sin debate. Sin embargo, la concejal Belén Maldonado (PLRA) votó en disidencia, y el concejal Diego Romero (ANR- Añeteté) optó por abstenerse. Estuvo ausente el concejal Eliseo Fernández (ANR).