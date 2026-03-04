Por 28 votos, cartistas y aliados aprueban polémico acuerdo SOFA con EE.UU.

El polémico acuerdo fue aprobado por 28 votos de senadores cartistas, colorados disidentes, liberales cartistas y liberales opositores (ver el cuadro).

Se sumaron a los cartistas los aliados liberocartistas: Dionisio Amarilla, Noelia Cabrera, José “Pakova” Ledesma, Édgar López y Hermelinda Ortega.

Así también los opositores Salyn Buzarquis (PLRA), Eduardo Nakayama (ex-PLRA) y Sergio Rojas (PLRA).

Votaron en contra

Siete parlamentarios votaron en contra: Celeste Amarilla (PLRA), Ignacio Iramain (independiente), Esperanza Martínez (Frente Guasu), Rafael Filizzola (PDP), Éver Villalba (PLRA) y Walter Kobylanski (Cruzada Nacional).

Se abstuvieron: Carlos Núñez (ANR, excartista), Colym Soroka (ANR), José Oviedo (Yo Creo), Líder Amarilla (PLRA), Mario Varela (ANR) y Rubén Velázquez (Yo Creo).

Estuvieron ausentes durante la votación: Juan Afara (ANR), Natalicio Chase (ANR), el recientemente condenado Erico Galeano (ANR, excartista) y Orlando Penner (ANR, cartista, exPPQ).

¿Qué dice el acuerdo?

El acuerdo SOFA (por sus siglas en inglés), firmado el 15 de diciembre de 2025, establece el marco jurídico para la presencia temporal de personal militar y civil de Estados Unidos en Paraguay con fines de entrenamiento, ejercicios conjuntos y asistencia humanitaria.

Uno de los puntos más debatidos fue la jurisdicción penal. El texto autoriza a Estados Unidos a ejercer jurisdicción penal sobre su personal mientras se encuentre en Paraguay. El canciller explicó que esto no implica impunidad, ya que el personal estadounidense queda sujeto al sistema judicial de su país de origen, bajo estándares internacionales aplicados en acuerdos de defensa similares.