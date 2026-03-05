Senado extiende emergencia penitenciaria y aprueba compra de armas de EE.UU.

En la primera sesión ordinaria del Senado, presidido Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), el pleno resolvió sancionar y remitir al Poder Ejecutivo la ley “Que declara en situación de emergencia todos los establecimientos penitenciarios y centros educativos del país y establece los objetivos del Plan de Seguridad Penitenciaria con el concurso de las fuerzas públicas, derogando las Leyes Nº 7238/2023 y Nº 7420/2024”. La iniciativa fue presentada por varios diputados.

El senador Javier Zacarías Irún (ANR, HC), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, explicó que la propuesta legislativa busca mantener la declaración de emergencia para abordar la situación crítica en infraestructura, seguridad, personal, formación y otros factores necesarios.

Líder Amarilla (PLRA) se mostró a favor del proyecto para contratar más guardias y tomar medidas. No obstante pidió organizar una reunión con autoridades nacionales de seguridad y Fuerzas Armadas ante el decreto del presidente de la República, Santiago Peña, de sacar a los militares a las calles para combatir el crimen organizado.

La senadora Esperanza Martínez (Partido de Participación Ciudadana) cuestionó que se mantenga la emergencia sin planificación. Dijo que en pleno año electoral (por los comicios municipales) se plantea contratar personal fuera de la ley de la Función Pública y de Contrataciones. Sostuvo que todo apunta a usar fondos de manera discrecional.

Finalmente el punto se llevó a votación y se aprobó por amplia mayoría.

Obligación para comprar armas de EE.UU.

Por otra parte, el Senado aprobó y remitió a Diputados el proyecto de ley que aprueba el “Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Defensa de la República del Paraguay y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos concerniente a la adquisición de artículos de defensa y servicios de defensa para la República del Paraguay”, suscrito en Asunción el 21 de mayo de 2025.

La senadora Yolanda Paredes (Partido Cruzada Nacional) se manifestó en contra del proyecto ya que, a su criterio, permite al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Economía todo tipo de compras de armamento sin en forma confidencial.

Martínez dijo que esta ley es una norma complementaria al polémico acuerdo SOFA entre Paraguay y Estados Unidos. Agregó que militares de EE.UU. vendrán al país y decidirán qué compras debe hacer el Paraguay en materia de armamento, dejando a nuestro país sin su soberanía.

El senador Eduardo Nakayama (independiente, ex PLRA) se mostró a favor de la ley. Sostuvo que el Paraguay debe buscar al mejor proveedor del mundo. Negó que las compras no pasen por el control del Congreso.

El titular del Congreso, Basilio Núñez (ANR, HC), en defensa del memorando, dijo que 28 países tiene aprobado el mismo acuerdo y Paraguay sería el N° 29.

El senador Rafael Filizzola (PDP) advirtió que el Paraguay no puede “casarse” con un solo país y su tecnología en materia de seguridad.