Acuerdo SOFA: Diputados opositores temen un nuevo “usen y abusen” de Paraguay y “pago de indulgencia”

El acuerdo militar entre el gobierno de la República del Paraguay y el gobierno de los Estados Unidos de América relativo al estatuto de las fuerzas (Status of Forces Agreement), que por sus siglas en inglés se conoce como SOFA, figura como primer punto del orden del día de la sesión ordinaria de Diputados del martes 10, y previendo ya esa situación, Alter mantuvo el pasado miércoles una reunión con la mesa directiva de la Cámara Baja.

Según el diputado liberal Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, Frente Radical), en la reunión, el diplomático de los Estados Unidos de América “intentó justificar lo que para nosotros desde la oposición, desde la trinchera de los pocos opositores que quedamos en la Cámara Baja, es el usen y abusen”.

El diputado opositor hizo referencia a una recordada frase del expresidente de la República, Horacio Cartes (2013-2018), que en una mesa de negocios con empresario brasileños no encontró mejor forma de intentar “fomentar” la inversión en el país que plantearles: “Usen y abusen de Paraguay”.

El mismo tiene esta percepción sobre el acuerdo, ya que -a su criterio- no solo se permitiría que el “ingreso de tropas estadounidenses a nuestro país con inmunidad y libre acceso a nuestras instituciones", sino también “conlleva a la entrega de la información valiosa de nuestros recursos naturales como los acuíferos que tenemos y también recursos minerales”.

El mismo lamentó que está casi cantado que el martes se sancionará este acuerdo, ya que “el copamiento del cartopeñismo en Diputado es casi total” y que estos no tienen empacho en “entregar en bandeja” la soberanía del país.

“Paraguay se está entregando en bandeja por este gobierno del carto-peñismo. El costo del levantamiento de la sanción de Cartes está prácticamente sustentado en la entrega de la soberanía de la República del Paraguay”, acusó Vaesken.

El mismo hizo alusión a las sanciones económicas impuestas -y posteriormente revocadas- por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) de los EEUU contra Cartes, sobre quién aún no comunicaron formalmente el retiro de la designación como “significativamente corrupto”.

Indulto pagado por el pueblo, dice Ortega

La diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario) también cree que este acuerdo tiene como trasfondo real el “pago de indulgencia” en favor de Cartes.

“El pueblo paraguayo sigue pagando los indultos en un montón de temas que son negocios de particulares, como el caso del levantamiento de sanciones de Horacio Cartes”, señaló sobre el acuerdo SOFA.

Remarcó que ya no extraña la hipocresía del cartismo, que cuando HC estaba sancionado decía defender a capa y espada la soberanía del país y repudiaba la “intromisión” de EE.UU. en asuntos internos de su líder, sin embargo, ahora se muestran sumisos a dicho gobierno.

“Esto evidentemente forma parte del lobby que probablemente (el exsenador cartista y actual embajador en EE.UU. Gustavo Leite se fue a hacer en Estados Unidos cuando fue designado embajador, para que finalmente se levanten esas sanciones y lo estamos pagando con este tipo de medidas que tenemos que asumirlo como Estado convirtiéndonos en nada más y nada menos que oficialmente ‘patio trasero’ de otro país", apuntó finalmente.