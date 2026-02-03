Familia de Óscar Denis, “expectante” tras hallazgo de supuesta caleta del EPP

Ayer lunes, el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) anunció el hallazgo en una estancia del distrito de Yby Yaú, departamento de Concepción, de una caleta posiblemente vinculada a miembros del grupo armado EPP, en la que había un teléfono celular, una computadora portátil, cuadernos y otros objetos.

Las autoridades informaron que los dispositivos hallados serán sometidos a peritajes para determinar si contienen información que pueda llevar a encontrar a las personas que fueron secuestradas por el EPP y que hasta ahora no han sido halladas: el policía Edelio Morínigo (secuestrado en 2014) y el exvicepresidente de la República Óscar Denis (2020).

En comunicación con ABC Cardinal este martes, Beatriz Denis, hija del expolítico, dijo que el nuevo hallazgo tiene “expectantes” a los miembros de su familia, y manifestó que los Denis mantienen las esperanzas de que su padre sea hallado.

Panfletos con alusiones a niñas abatidas

La mujer comentó que fue a la sede del CODI en Concepción para interiorizarse sobre el hallazgo y señaló que entre los objetos hallados en la caleta había panfletos que hacían alusión a la muerte de las niñas de 11 años Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, quienes fueron abatidas por militares durante un asalto a un campamento del EPP en septiembre de 2020, una semana antes del secuestro de Óscar Denis.

La presencia de esos panfletos podría indicar que la caleta fue instalada poco después del secuestro del exvicepresidente, argumentó Beatriz Denis.

La hija del expolítico recordó que su padre cumpliría 80 años el próximo 10 de febrero.