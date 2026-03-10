Política
10 de marzo de 2026 - 20:04

Critican a Camilo Pérez por decir que recorrería Asunción “desde arriba”

Daniel Centurión, diputado y precandidato a la Intendencia de Asunción por Colorado Añetete.
Daniel Centurión, diputado y precandidato a la Intendencia de Asunción por Colorado Añetete.Fernando Romero, ABC Color

El precandidato a intendente de Asunción por “Colorado a Añeteté”, Daniel Centurión, criticó a su contricante oficialista Camilo Pérez al decir que recorrería la capital “desde arriba” para ver las necesidades de la ciudad.

Durante un acto político, el diputado Daniel Centurión arremetió contra su contrincante, Camilo Pérez, después de que éste anunciara en la 1020 AM que iba “a mirar los barrios de Asunción desde arriba”, esto mediante la “invitación de un amigo”.

“Ahora dice que va a recorrer desde un helicóptero. Que se baje y venga a los barrios ribereños, que visite a la gente que vive en zonas marginales, para que conozca la realidad y la necesidad realmente”, declaró Centurión.

El precandidato colorado de la diferencia también acusó a Santiago Peña y a su Gobierno de “indolentes”.

“No tienen empatía, no tienen solidaridad. No solo no les interesa la gente menos favorecida, sino que no les interesa. Y su candidato, su empleado, por su puesto. Le copia. Peña se pasea en helicóptero y ahora Camilo también anuncia. Que venga acá en la Chacarita y vea, sienta la necesidad”, sentenció.

En el acto político celebraro anoche también estuvo presente el precandidato a Presidente de la República por la ANR, Arnoldo Wins, y el diputado Mauricio Espínola.