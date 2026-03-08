Centurión arremete contra otros precandidatos a la intendencia de Asunción: esto es lo que dijo

El diputado Daniel Centurión, actual precandidato a la intendencia de Asunción por la disidencia colorada, analizó la situación política actual y apuntó, tanto al liderazgo de Honor Colorado como a la incapacidad de la disidencia para unificar fuerzas.

Según el legislador, el movimiento Honor Colorado tiene un solo dueño. “Honor Colorado solamente tiene un líder político, y es Horacio Cartes. No existe otro liderazgo”. En ese sentido, criticó el rol del presidente de la República. “Peña no tiene la capacidad de liderar el movimiento Honor Colorado”, sentenció.

Respecto a su adversario directo del cartismo, Camilo Pérez, Centurión lo calificó como un perfil externo a la base partidaria. “Camilo es una candidatura impuesta desde el liderazgo de Honor Colorado. Es un señor de afuera que no conoce la seccional”, aseveró.

Según el diputado, este tipo de perfiles “no políticos” son los responsables del deterioro de la capital en la última década, citando como ejemplos las gestiones de Mario Ferreiro y Óscar “Nenecho” Rodríguez.

La fractura con Arnaldo Samaniego

Centurió criticó además la falta de acuerdo con el otro referente de la disidencia, Arnaldo Samaniego. Lamentó que la oposición interna en el Partido Colorado llegue dividida a las urnas, lo que calificó como una “desinteligencia” frente al poder del aparato estatal.

El precandidato reveló que intentó un pacto de unidad y dijo Planteó someterse a un sondeo fiscalizado donde Samaniego eligiera la encuestadora y él los fiscalizadores de campo.

Propuso que, quien estuviera peor en las encuestas cediera su candidatura a favor del otro para asegurar la victoria contra el oficialismo. Al no concretarse este acuerdo, la interna de junio se perfila, hasta el momento, con tres candidatos en pugna.

“Es mi última revancha”

Centurión dejó claro que esta será su última candidatura a la intendencia. Tras su derrota anterior frente a Óscar “Nenecho” Rodríguez, el diputado ve en estos comicios una oportunidad de redención política.

“Yo quiero ser intendente de Asunción, ya no quiero ser candidato. Esta es mi revancha... será la última vez que me candidato”, sentenció.