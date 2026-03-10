Japón donará US$ 24 millones para la Agencia Espacial del Paraguay

La Embajada del Japón en Paraguay informó que en un acto que se llevará a cabo hoy a las 16:45, en Palacio de López, con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña; el embajador nipón, Katsumi Itagaki y el ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, Rubén Ramírez Lezcano, firmarán las Notas Diplomáticas relacionadas a la Cooperación Financiera No Reembolsable de aproximadamente US$ 24.000.000, otorgada por el Gobierno japonés para la ejecución del “Proyecto para el Desarrollo de las Instalaciones Relacionadas a la Tecnología Satelital”.

Conforme a los antecedentes, en mayo de 2024, durante su visita al Paraguay, el entonces primer ministro del Japón, Fumio Kishida, y el presidente Peña, acordaron avanzar con la cooperación en el ámbito espacial mediante el lanzamiento del “Programa de Cooperación Espacial Japón–Paraguay” (cooperación técnica).

El informe oficial indica que desde entonces, las instituciones gubernamentales y académicas, y los organismos especializados, como la JICA y la JAXA, “han trabajado de manera estrecha con la Agencia Espacial del Paraguay (AEP) implementaron dicha cooperación estos dos años, como el fortalecimiento de la capacidad de la AEP para emplear las tecnologías espaciales y realizar investigaciones, desarrollos y ensayos, utilizando los datos satelitales con el fin de abordar agendas sociales del Paraguay en sectores clave como la agricultura y la gestión de riesgo de desastres".

Programa especial

De acuerdo a los datos, el proyecto que será implementado por la AEP en el marco de la Cooperación Financiera No Reembolsable.

Estará compuesto por la construcción del Centro de Utilización de Tecnologías Espaciales y la provisión de equipamientos especializados, como la adquisición de un equipo de ensayo de vibraciones para nanosatélites, una cámara de termo-vacío, una cámara anecoica, y una antena de Banda S y X. para el SPACE LAB, entre otros.

“Este convenio de cooperación no solamente es el inicio de una nueva fase de cooperación espacial entre Japón y Paraguay sino también, contempla inversiones por la ciencia, tecnología e innovación con datos satelitales para mejorar la calidad de vida de todos los paraguayos mediante el incremento de la producción y la exportación de productos agrícolas y el mejoramiento de la capacidad de gestión de riesgo de desastres naturales”, refiere el informe oficial.

Adicionalmente, indica el reporte oficial, que través de este proyecto se fomentará la formación de capital humano paraguayo especializado en ciencia y tecnología espacial, el mejoramiento de la capacidad de respuesta a gestiones técnicas de riesgo de desastres naturales y el apoyo a la formulación de políticas públicas en varias áreas.