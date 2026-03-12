Vivienda otorgada a “Chaqueñito” Vera: “Es un golpe más a la imagen del Congreso”, afirman

Para Oviedo, el caso representa “un golpe más a la imagen del Congreso Nacional”, especialmente en un contexto donde miles de paraguayos trabajan todos los días sin poder acceder a una vivienda propia.

El parlamentario no descartó que la oposición impulse acciones políticas o institucionales para esclarecer la situación.

Oviedo sostuvo que el caso genera indignación porque el programa está pensado para sectores que realmente necesitan apoyo estatal. “El problema no es solo legal, sino ético. Mientras compatriotas trabajan de sol a sol y no logran acceder a una vivienda propia, el Gobierno termina otorgando una casa a un senador”, cuestionó.

El legislador afirmó que este tipo de decisiones erosiona la credibilidad del Congreso y alimenta el malestar ciudadano hacia la clase política.

El caso de la vivienda otorgada a “Chaqueñito”

El senador Javier “Chaqueñito” Vera fue beneficiado con la compra de un departamento del proyecto Residentas 1, ubicado en la ciudad de Luque, impulsado por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).

De acuerdo con documentos difundidos a través del portal de Acceso a la Información Pública, el contrato de compraventa fue firmado el 7 de julio de 2025.

El inmueble tiene un costo de G. 370 millones, con un pago inicial de G. 2.500.000 y un financiamiento de 240 cuotas de G. 2.849.224.

El proyecto forma parte del programa de “Viviendas Económicas”, destinado originalmente a familias con ingresos de entre 1,5 y 7 salarios mínimos, es decir, hasta aproximadamente G. 20 millones mensuales.

Sin embargo, los senadores paraguayos perciben un salario cercano a G. 37.900.000 mensuales, por lo que el caso generó cuestionamientos públicos.

La defensa del Gobierno

El titular del MUVH, Juan Carlos Baruja, defendió la adjudicación argumentando que el legislador “es un ciudadano más que cumplió con los requisitos”.

Según explicó, en abril de 2025 se aprobó una resolución que amplió los límites de ingreso para proyectos en edificios del ministerio, lo que permitiría la participación de personas con mayores ingresos.

Baruja también señaló que Vera ya estaría residiendo en el departamento ubicado en Luque, uno de los requisitos del programa.

Actualmente el ministro se encuentra en España promocionando el programa habitacional “Che Róga Porã”, orientado a paraguayos residentes en el exterior.

Las críticas desde sectores de la oposición continúan creciendo, y el senador José Oviedo advirtió que el tema podría derivar en acciones políticas dentro del Congreso.