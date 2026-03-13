Impulsarán pérdida de investidura de “Chaqueñito” Vera por vivienda del MUVH

El senador cartista Javier “Chaqueñito” Vera fue beneficiado con la compra de un departamento en un proyecto de “Viviendas Económicas” impulsado por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).

“Chaqueñito” accedió al departamento habitacional, ubicado en el Edificio Residentas 1 de Luque, pese a su alto salario como parlamentario.

Este proyecto denominado “Viviendas Económicas” está dirigido a familias con ingresos de hasta G. 20 millones mínimo y el legislador gana más de G. 37 millones.

El polémico senador dijo que cumple “con todos los requisitos” y el propio ministro del MUVH, Juan Carlos Baruja, lo defendió.

Paredes habla de tráfico de influencias

Ante esta situación, la senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) anunció que planteará la pérdida de investidura de su colega.

“Es una situación vergonzosa más que hemos pasado con Javier Vera, pero para mí esta es la más grave y configura la pérdida de investidura”, expresó.

Según la senadora, “Chaqueñito” incurrió en tráfico de influencias fehacientemente comprobado mediante el contrato establecido con el MUVH, que -dijo- confirma una maniobra para favorecer a su colega.

Explicó que el MUVH decretó una resolución que habría ampliado el régimen salarial y generado las condiciones para que el senador pueda acceder a la vivienda.

Sospechas sobre uso político del MUVH

Paredes resaltó que con este caso “se destapa la olla“ con relación a la presunción que el MUVH es utilizado para pagar favores políticos.

Apuntó que el ministro Baruja “tiene mucho que explicar”, pues resaltó que no se puede beneficiar con una unidad habitacional o programa social a un legislador que percibe un alto salario.

La senadora indicó que ella elaborará el libelo acusatorio y el próximo lunes lo presentará antes sus colegas. Agregó que espera que tenga el apoyo de sus colegas opositores e, inclusive, del cartismo.

Otro posible caso bajo la lupa

El hermano de la senadora cartista Zenaida Delgado también habría sido beneficiado con una vivienda social.

Paredes indicó que desconoce mayores detalles sobre dicho caso, pero que lo investigará. “No creo en las coincidencias”, subrayó y apuntó que este podría ser otro caso de pago de favores a legisladores cartistas a través del MUVH.