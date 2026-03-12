Sobrino de Chaqueñito ocupa departamento que le otorgó el MUVH

El senador Javier Odilón Vera Medina, más conocido como Chaqueñito, fue beneficiado con un departamento ubicado en el Edificio Residentas 1 de Luque otorgado por el MUVH, en el marco del proyecto denominado “Viviendas Económicas”.

Dicho proyecto está dirigido a familias con ingresos de hasta G. 20 millones; sin embargo, pese a que el legislador gana más de G. 37 millones, fue adjudicado. El polémico senador dijo que “cumple con todos los requisitos” y el propio ministro Juan Carlos Baruja lo defendió.

Consultado si es que actualmente ocupa la vivienda, Chaqueñito respondió que aún no, y que un sobrino suyo la ocupará hasta junio, ya que hasta ese mes tiene un contrato con una vivienda arrendada en el barrio Sajonia de Asunción, pese a que la resolución establece como condición la ocupación de la persona adjudicada tras ser beneficiado con la vivienda.

Como excusa, explicó que la vivienda que le otorgó el MUVH no está amoblada, por lo que debe primero adquirir los muebles para poder ocuparla.

Sostuvo que antes de ser senador, es ciudadano paraguayo, por lo que no cree que su cargo de senador sea un inconveniente para ser adjudicado, en entrevista con la radio 1020 AM.

Lo que dijo Baruja

El inmueble tiene un costo de G. 370 millones y Chaqueñito tuvo que hacer un pago inicial de G. 2.500.000, quedando como saldo 240 cuotas de G. 2.849.224, según el documento publicado a pedido de la radio Monumental 1020 AM.

El ministro Baruja defendió esta adjudicación. “Es un ciudadano más que cumplió todos los requisitos. Entonces hay una discriminación ahí porque es senador nomás”, manifestó ante las críticas.

Resaltó que las personas solteras pueden acceder a este tipo de programas sociales del Ministerio de Urbanismo y que Chaqueñito ya estaría viviendo en este departamento ubicado en Luque, como indica el requisito.

Con respecto al tope de siete salarios mínimos, dijo que en abril del 2025 sacaron una resolución especial para edificios del MUVH y ampliaron esa cifra. “Este es el departamento más caro que estamos haciendo”, manifestó en conversación con radio 1020 AM.

Actualmente, Baruja se encuentra en España, promocionando “Che Róga Porã” en España, que tiene como objetivo que los compatriotas ubicados en dicho país puedan pagar sus casas a tasas bajas antes de residir en Paraguay.