Juzgado comunica a Diputados causa contra Walter García y es el quinto con desafuero pendiente

El juez penal de Garantías Especializado contra Delitos Económicos, Humberto Otazú, admitió ayer la imputación por supuesta “lesión de confianza” contra el líder y precandidato presidencial opositor por el partido Yo Creo, Miguel Prieto, y otras nueve personas, a los que se sumaría el actual diputado Walter García (Yo Creo), si es despojado de sus fueros.

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A las 13:48 de hoy se confirmó el ingreso oficial la comunicación de la causa penal por supuesto perjuicio patrimonial de G. 757.166.276 en la gestión de Prieto, caso vinculado a obras en el Hospital Regional de Ciudad del Este.

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Los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción: Silvio Corbeta, Yeimy Adle Monges y María Verónica Valdez habían solicitado el desafuero de García para poder incluirlo en el proceso.

El diputado por el Partido Yo Creo se suma a otros cuatro pedidos de desafuero pendientes entre los que se destaca el del cartista Esteban Martín Samaniego, el que más casos acumula y mayor tiempo lleva siendo protegido.

Samaniego arrastra pedidos de desafuero desde 2019, y en total son cuatro de los cuales tres de ellos por casos vinculados a presunta agresión y otro por presunto desvío de fondos cuando era intendente de Quyquyhó (Paraguarí), causa en la que ya está acusada su esposa, la también cartista Patricia Corvalán (actual intendenta).

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Por otra parte, también están aún blindados con sus fueros los diputados liberocartistas Cleto Marcelino Giménez y Roya Torres (ambos PLRA, A), quienes son requeridos por casos de sus “nepobabies”.

Finalmente, también se encuentra el pedido contra el diputado Mauricio Espínola (ANR, Añetete) incluido en la supuesta divulgación de secretos en acto de servicio, causa abierta con base en la denuncia del expresidente de la República y actual titular de la ANR, Horacio Cartes (HC).

El diputado Espínola manifestó que su imputación tiene un trasfondo político que se evidenció con la divulgación de supuestas conversaciones entre el abogado de Cartes, Pedro Ovelar, y el exfiscal del caso, Aldo Cantero, donde este último presuntamente recibía instrucciones sobre diligencias por parte del abogado de HC.