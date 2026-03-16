Política
16 de marzo de 2026 - 15:42

Diputados finiquitará mañana reforma de Caja Fiscal y adelantan reculada

Reunión en la fecha en Diputados con gremios docentes.
Reunión en la fecha en Diputados con gremios docentes.Foto Gentileza

Para mañana a las 10:00 se convoca a una sesión extraordinaria de la Cámara Baja para sancionar la reforma de la Caja Fiscal, anunció esta siesta el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, tras reunirse con representantes de gremios afectados -principalmente docentes que estarán en paro nacional mañana-. Adelantaron que se allanarán a la versión Senado.

Por ABC Color

Hemos tomado la decisión de convocar a una sesión extraordinaria mañana a las 10:00 para abordar la reforma de la Caja Fiscal”, anunció Latorre, que junto con líderes de diversas bancadas de Diputados se reunieron hoy con sectores afectados por la reforma de la Caja Fiscal, que retorna para su tercer trámite legislativo.

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Dilucidada la duda de cuando se trataría, la otra duda central estaba sobre qué versión acompañaría: si la versión Senado, la menos rechazada por los afectados, o se ratificarían en la versión Diputados que les valió a los cartistas y oficialistas ser declarados personas no gratas en todo el país por los masivos gremios docentes.

“Entendemos que amén de lo acontecido y con el espíritu de mirar hacia adelante, entendemos que la Versión Senado es la que ha generado mayores consensos y a pedido de los gremios que nos han visitado, nosotros estamos manifestando nuestra posición a favor de tratamiento de mañana y a favor de la versión Senado”, remarcó Latorre.

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