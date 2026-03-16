Diputados finiquitará mañana reforma de Caja Fiscal y adelantan reculada

“Hemos tomado la decisión de convocar a una sesión extraordinaria mañana a las 10:00 para abordar la reforma de la Caja Fiscal”, anunció Latorre, que junto con líderes de diversas bancadas de Diputados se reunieron hoy con sectores afectados por la reforma de la Caja Fiscal, que retorna para su tercer trámite legislativo.

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Dilucidada la duda de cuando se trataría, la otra duda central estaba sobre qué versión acompañaría: si la versión Senado, la menos rechazada por los afectados, o se ratificarían en la versión Diputados que les valió a los cartistas y oficialistas ser declarados personas no gratas en todo el país por los masivos gremios docentes.

“Entendemos que amén de lo acontecido y con el espíritu de mirar hacia adelante, entendemos que la Versión Senado es la que ha generado mayores consensos y a pedido de los gremios que nos han visitado, nosotros estamos manifestando nuestra posición a favor de tratamiento de mañana y a favor de la versión Senado”, remarcó Latorre.

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