Gobierno anuncia “economía de guerra” por abrupta caída en la recaudación

La situación financiera del Estado es duramente cuestionada por varios sectores, como las empresas constructoras y las farmaceúticas, ya que el gobierno adeuda más de US$ 1.000 millones a los proveedores de estos sectores.

A esto se suma una abrupta caída en las recaudaciones, cuando se previó un incremento del 20% interanual de las mismas en el Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN), como se dio en el primer año de gobierno, siendo que actualmente se cuenta con tan solo un incremento del 9%, lo que evidencia un desaceleramiento y dificultaría cumplir con el PGN 2026.

Ante este escenario, de deudas críticas a los proveedores y baja recaudación, el ministro de Economia, Carlos Fernández Valdovinos, anunció un plan de “economía de guerra” dentro del gobierno, para lo que se estarían reuniendo con cada uno de los ministros a fin de establecer el margen financiero de cada cartera de Estado.

“La situación fiscal no es la más fácil, al país le va bien, al fisco no tanto, eso es raro, pero es lo que está ocurriendo. Vamos a tener y no quiero que suene tan fuerte, pero ya veo en los titulares va a salir, una economía de guerra para la parte fiscal. No estamos en condiciones de seguir al mismo ritmo de cuando nosotros teníamos incrementos impositivos equivalentes al 20% interanual, que fue lo que ocurrió durante el primer año de gestión”, sostuvo.

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Pago de deudas

El ministro reiteró que no se crearán nuevos impuestos ni se aumentarán los ya existentes, por lo que los ministerios pagarán las deudas con lo que se tiene. Consultado sobre si pagar las deudas comprometería al gobierno en el cumplimiento de la ley de responsabildad fisca, respondió que no, ya que existe un margen con el que pueden trabajar.

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“Vamos a tener el diseño de tal manera a seguir respetando la ley de responsabilidad fiscal, ver que podemos cortar, que no sea prioritarios y después de esto vamos a cumplir con los proveedores. Hay sectores prioritarios que van a estar blindados y protegidos, yo no estoy hablando de tocar la parte de educación, la parte de salud, la parte de seguridad o la parte de la red de protección social”, indicó.

Sin embargo, aclaró que estos sectores prioritarios van a tener que pensar muy bien en dónde van a gastar las cuestiones que no son importantes.

¿Renuncia de Fernández Valdovinos al MEF?

Sobre rumores de su posible renuncia, dijo que el presentar un plan de “ajuste de cinturones” que va a durar varios meses, no cree que sea coherente con una eventual salida o renuncia suya.

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Detalló que parte de la situación difícil que atraviesan las finanzas públicas son los gastos en los hospitales nuevos y algunas obras que deberían tener continuidad, además de gastos que quedaron de manera permanente y que están creando de tensión en las cuentas públicas.

Reforma de la Caja Fiscal

Sobre el proyecto de la reforma de la Caja Fiscal que fue aprobado con modificaciones por la Cámara de Senadores, señaló que la versión de Diputados es la que más se asemeja a lo que planteó como representante del Poder Ejecutivo.

“Como Poder Ejecutivo nos queda claro que la situación era insostenible. En cinco años esa situación nos lleva a un déficit que equivaldría, si bien recuerdo, a 1,4% del Producto Interno Bruto (PIB), actualmente es 0,8%. La versión que se había presentado por parte del Poder Ejecutivo implicaba que el déficit se reducía y se equilibraba a 0,5% del PIB, si bien hubieron cambios, hubieron otras cosas que se introdujeron y que compensaron los cambios que había hecho la Cámara de Diputados, pero el resultado final era similar a lo que había presentado el Poder Ejecutivo”, señaló.

Por otra parte, tras analizar la versión de la Cámara de Senadores y estimando que el impacto de lo aprobado basicamente conlleva a un déficit al final del quinto año del 1,1% del PIB, insistió en que la versión de la Cámara de Diputados es similar a la intención que tuvo inicialmente el Poder Ejecutivo, y calificó que la versión de Senadores implicaría basicamente dejar el status quo.