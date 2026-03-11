Donación japonesa: Agencia Espacial construirá sede en San Lorenzo

Los gobiernos de Paraguay y Japón suscribieron esta tarde las notas reversales del “Proyecto para el Desarrollo de las Instalaciones Relacionadas con la Tecnología Satelital”, que contará con un aporte no reembolsable de más de US$ 24 millones.

El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, y el embajador del Japón en Paraguay, Katsumi Itagaki, firmaron los documentos en presencia del presidente de la República, Santiago Peña. La ceremonia protocolar se llevó a cabo en Palacio de López.

En su discurso, el canciller nacional manifestó que este acuerdo refleja el alto nivel de confianza que caracteriza el diálogo bilateral, fruto de más de un siglo de relaciones diplomáticas, consolidado con la reciente designación del Paraguay como socio estratégico del Japón.

“Hoy, con este aporte no reembolsable de más de US$ 24 millones, estamos dando un paso para extenderla y proyectarla hacia ámbitos vinculados al conocimiento, la innovación y el desarrollo científico. Nos permitirá dotar a la Agencia Espacial del Paraguay de infraestructura esencial para actividades vinculadas a la observación terrestre, el ensayo de pequeños satélites y el procesamiento de datos satelitales”, expresó el ministro de Relaciones Exteriores.

El ministro de RR.EE. agregó que la instalación de laboratorios en el campus de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) en San Lorenzo, “fortalecerá la articulación entre el sector público, la academia y la comunidad científica, contribuyendo a la formación de profesionales altamente calificados en áreas estratégicas para nuestro país”.

Conforme a los datos, el mencionado proyecto se enmarca en los compromisos asumidos durante la visita oficial al Paraguay del entonces primer ministro del Japón, Fumio Kishida, en mayo de 2024, ocasión en la que acordó con el presidente Peña avanzar en la cooperación bilateral en el ámbito espacial mediante el lanzamiento del “Programa de Cooperación Espacial Japón–Paraguay”, en el marco de la cooperación técnica.

Cooperación

El proyecto, que será implementado por la AEP, en el marco de esta cooperación financiera no reembolsable, contempla la construcción del Centro de Utilización de Tecnologías Espaciales en San Lorenzo y la provisión de equipamientos especializados para el Space Lab. Entre ellos se destacan un equipo de ensayo de vibraciones para nanosatélites, una cámara de termo-vacío, una cámara anecoica y una antena de banda S y X, entre otros.

La embajada japonesa informó, por su parte, que el convenio de cooperación no solamente es el inicio de una nueva fase de cooperación espacial entre Japón y Paraguay sino también, contempla inversiones por la ciencia, tecnología e innovación con datos satelitales para mejorar la calidad de vida de todos los paraguayos mediante el incremento de la producción y la exportación de productos agrícolas y el mejoramiento de la capacidad de gestión de riesgo de desastres naturales.

Adicionalmente, a través de este proyecto se fomentará la formación de capital humano paraguayo especializado en ciencia y tecnología espacial, el mejoramiento de la capacidad de respuesta a gestiones técnicas de riesgo de desastres naturales y el apoyo a la formulación de políticas públicas en varias áreas.

Proyectos de la Agencia Espacial

En su discurso el Gral. (SR) Osvaldo Almirón, titular de la Agencia Espacial del Paraguay enumeró los principales proyectos pilotos que se implementó la institución. Citó el monitoreo de las condiciones de los cultivos y la gestión de la producción agrícola a través de la plataforma Guarani Insights.

El co-desarrollado fue con una empresa privada japonesa Archeage Space. El programa es utilizado en forma totalmente gratuita por los productores agrícolas nacionales.

El segundo proyecto es el desarrollo de modelos de simulación en respuesta a desastres naturales como inundaciones y sequías para mitigar sus efectos.

La tercera iniciativa se refiere a la alerta temprana en casos de incendios forestales para tornar más eficiente el combate, minimizar sus efectos y optimizar el uso de recursos.

En relación al cuarto proyecto, el titular de la AEP refirió que se trata del diseño, desarrollo y operación enteramente en Paraguay del segundo nanosatélite. Se trata del Guarani Sat-2, de tres unidades, el primero fue de una unidad, con la participación de Japón, Estados Unidos, Italia y México, cuyo lanzamiento está previsto para el último trimestre de este año.

Almirón señaló que en cuanto al cuarto proyecto, es aún más auspicioso. Dijo que si bien la AEP será la beneficiaria directa, los efectos “serán en muy corto tiempo expandidos a otros ministerios y organismos gubernamentales, al sector privado, generador de riquezas por excelencia”.

“Fundamentalmente a una aliada estratégica, la academia. A través de la Universidad Nacional de Asunción, haremos que San Lorenzo, de ser la ciudad universitaria, se convierta en una ciudad tecnológica espacial”, manifestó el titular de la AEP.