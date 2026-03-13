Bachi defiende a “Chaqueñito” por vivienda del MUVH: “Por haber vendido asadito en el pasado, ¿ahora no tiene derecho?”

Las declaraciones se dan en medio de cuestionamientos de la oposición y de un pedido de pérdida de investidura que será presentado por la senadora Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional (CN).

El titular del Senado rechazó las acusaciones de supuesto tráfico de influencias en la adjudicación del departamento ubicado en el edificio Las Residentas en Luque. Según Núñez, el senador cumplió con las normas legales y no existe ningún subsidio irregular.

“Todos los paraguayos tenemos derecho a tener una tierra propia y por qué no una vivienda digna. O sea que por ser Chaqueñito, por haber vendido asadito en el pasado, ahora no tiene derecho”, expresó.

El legislador insistió en que el programa habitacional no está dirigido exclusivamente a sectores de bajos ingresos y que el acceso al crédito depende del cumplimiento de los requisitos establecidos.

También defendió la gestión del ministro del MUVH, Juan Carlos Baruja, de quien dijo confiar plenamente. “Las normas jurídicas del MUVH se cumplieron. No hay ningún subsidio en este tema”, sostuvo.

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Ante la posibilidad de que se impulse la expulsión del senador Vera, Núñez fue categórico al afirmar que no existe fundamento jurídico. “No tiene causal de pérdida de investidura”, afirmó.

El presidente del Senado cuestionó además que algunos sectores planteen reiteradamente la expulsión de legisladores, señalando que eso genera “inestabilidad dentro del Congreso”.

Defiende permiso de condenado por narcotráfico

En otro momento de la entrevista, Núñez se refirió al permiso otorgado al senador Erico Galeano, procesado por presuntos vínculos con el narcotráfico, para ausentarse de sus funciones legislativas.

El titular del Senado admitió que esa decisión podría revisarse si aparecen nuevos elementos. “Desde luego que se puede revisar, cualquier hecho se puede revisar”, señaló.

No obstante, recordó que el permiso fue aprobado por el pleno de la Cámara Alta, con respaldo de varios sectores, incluidos algunos de la oposición.

Detención de Sebastián Marset

Núñez también se refirió a la captura del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, considerado uno de los criminales más buscados en la región.

El senador celebró la detención y señaló que Paraguay también tiene requerimientos judiciales contra el presunto líder narco. Según explicó, el destino judicial de Marset dependerá del derecho internacional y de los acuerdos entre países.

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Añadió que si el detenido decide colaborar con la justicia, podrían conocerse vínculos con diferentes actores. “Si habla, que caigan todos los que tengan que caer”, expresó.

Conversaciones para sumar a Derlis Osorio a Honor Colorado

En el plano político, Núñez reveló que mantiene conversaciones con el senador Derlis Osorio (ANR, aliado cartista) para que se integre a la bancada oficialista de Honor Colorado.

Esto ocurre en medio del juicio que enfrenta Galeano y luego de que Osorio declarara como testigo en el proceso.

El legislador había denunciado anteriormente que Galeano le pidió, a través de otro político, US$ 500.000 para ayudar a un futbolista detenido en Dubái. También lo acusó de adulterar un pagaré con el que posteriormente lo demandó por más de G. 1.200 millones.

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“Probablemente vamos a convencerle para que se sume a la bancada de Honor Colorado”, adelantó Núñez.

Tras ser consultado si Chaqueñito formaba parte o no de la bancada de Honor Colorado, ya que el mismo había sido expulsado por “no compartir un criterio moral y de comportamiento personal”, Bachi lo calificó de “híbrido”.