Piden hoy la expulsión de Chaqueñito por tráfico de influencias en el MUVH

El senador cartista Javier “Chaqueñito” Vera fue beneficiado con la compra de un departamento en un proyecto de “Viviendas Económicas” impulsado por el MUVH.

Chaqueñito accedió al departamento habitacional, ubicado en el Edificio Residentas 1 de Luque, pese a su alto salario como parlamentario.

Este proyecto denominado “Viviendas Económicas” está dirigido a familias con ingresos de hasta G. 20 millones y el legislador gana más de G. 37 millones.

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Según la senadora Paredes, “Chaqueñito” incurrió en tráfico de influencias fehacientemente comprobado mediante el contrato establecido con el MUVH, que -dijo- confirma una maniobra para favorecer a su colega.

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Explicó que el MUVH firmó una resolución que habría ampliado el régimen salarial y generado las condiciones para que el senador pueda acceder a la vivienda.

El mismo ministro del MUVH, Juan Carlos Baruja, así como legisladores del oficialismo ahora sostienen que las viviendas son dirigidas a beneficiarios de clase media.

El senador Derlis Maidana (ANR, HC) dijo que el senador Vera no tiene nada a su nombre y por eso accede a un programa de financiamiento por parte del MUVH. “Tal vez desde el punto de vista ético es discutible, pero vulnerar alguna norma jurídica creo que no es este el caso”, dijo el parlamentario del cartismo.