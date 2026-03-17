Como jugar “El Banquero” y acceder a un departamento al estilo Chaqueñito

Los diputados Raúl Benítez (Independiente) y Rocío Vallejos (PPQ) mostraron la facilidad para acceder a un inmueble dentro del programa social del MUVH si sos leal al cartismo.

“Los que gobiernan juegan al Banquero; si caes en la cárcel tenes que tener no más la carta con un poco de dinero y salís de la cárcel. Evadís la cárcel”, dijo el diputado Benítez en alusión a las reglas del conocido juego de mesa y su parecido con varios cartistas o aliados que cayeron en “desgracia”, pero que sortearon la cárcel.

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El diputado opositor también hizo alusión al senador cartista Javier “Caqueñito” Vera, a quien adjudicaron un departamento en Luque y a la senadora cartista Zenaida Delgado, cuyo hermano fue beneficiado con el inmueble. Ambos senadores subieron con votos de Cruzada Nacional, pero se pasaron al cartismo a cambio de dádivas.

“Sí querés para tu casita, tranquilo que en este juego de quienes tienen el poder te conseguimos la casita. Sí querés te mejoramos la oferta y te conseguimos mansiones, pero eso de acuerdo a que importancia tengas dentro del gobierno”, indicó Raúl Benítez.

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Abuso de influencias

El parlamentario indicó que la situación ocurrida en el MUVH es una demostración más de uso y abuso de influencias. Y dijo que “el tango se baila de a dos”, que duda de la capacidad del senador senador para articular las irregularidades para acceder a un apartamento, sino que tuvo que partir de Juan Carlos Baruja y su equipo.

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“El tango se baila de a dos. Javier Vera no creo que tenga los conocimiento tan desarrollados, necesitó de un Juan Carlos Baruja para armar el esquema y comprar su lealtad. El 97% de las personas no accedan al programa de MUVH, nueve de cada 10 del programa estrella fueron rechazados”, dijo el diputado.

Manifestó además que si el ministro Baruja quiere puede rever la adjudicación y despojarle al senador de su apartamento, puesto que no cumple con los requisitos y tampoco vive en el inmueble, violando una cláusula del contrato.

“Espectacular el negocio. Ya con el departamento adjudicado Javier Vera admite que no vive en el departamento. Una de las condiciones para romper el contrato es el abandono del inmueble, haber alquilado. El MUVH puede disponer para quitarle el departamento. No existe excusas para que el departamento vuelva a ser administrado por el ministerio, sí Baruja quiere recuperarlo”, manifestó.

Adjudicación a cambio de lealtad

Por otro lado, adelantó que solicitará la interpelación del ministro Juan Carlos Baruja, aunque a su criterio debería ser destituido, pero sabe que será salvado por el sector oficialista.

“Vamos a pedir la interpelación de Baruja por que entendemos que este gobierno lo va a proteger. Aquí hay pago de banca, pago de votos. Acá solo levantan la mano y ni siquiera preguntan a cambio de inmuebles. Hubo todo un esquema para darle el departamento a Chaqueñito”, manifestó Raúl Benítez.

Indicó que a su criterio Javier Vera debe perder su investidura, Baruja debe ser destituido, la fiscalía debe investigar e imputar y que caiga toda la estructura creada en el ministerio de Urbanismo para comprar votos.