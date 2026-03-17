Diputados insta a revertir adjudicación a Chaqueñito e “invita” a Baruja mañana

Tras un largo tira y afloje con los cartistas y varias concesiones, opositores y colorados disidentes lograron la aprobación de la “Declaración que insta al Ministro Juan Carlos Baruja a revocar las resoluciones que adjudican inmuebles, dentro del proyecto de viviendas económicas, al Senador Javier Vera y los señores Venancio Delgado y Jorge Coscia".

En lo qué no cedieron fue en el proyecto de declaración que instaba a revertir la adjudicación a ciudadanos ligados a legisladores aliados cartistas, para lo cual tuvieron que renunciar a pedir que Peña remueva a Baruja del cargo.

Pensando en las miles de personas privadas de acceder a viviendas dignas con ayuda del Estado, pido acompañar este proyecto de resolución que insta al Poder Ejecutivo “a revertir las adjudicaciones de viviendas económicas al senador Javier ‘Chaqueñito’ Vera; al hermano de la senadora Zenaida Delgado, Venancio Delgado y al secretario privado del ministro Juan Carlos Baruja, Jorge Coscia", planteó el diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, Frente Radical) duranta la sesión.

El otros aspecto con el que insistió Vaesken fue en instar a la Contraloría y Ministerio Público a “investigar los hechos relacionados con relación a la adjudicación de viviendas económicas a personas que no reunen los requisitos para acceder a dichos beneficios”.

Finalmente, también se planteaba instar a Peña a destituir a Baruja, considerando Vaesken que sus acciones incluso delitos penales.

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“Este señor (Baruja) tiene que ponerse a disposición del Ministerio Público y la Contraloría. No puede estar ni un minuto más frente a esta cartera del Estado. Esto se llama administración en provecho propio, al favorecerle a sus secretario privado con la adjudicación de un departamento propio”, disparó Vaesken.

Viendo que era imposible que los cartistas aprueben la declaración instando a echar a Baruja, el diputado Benítez planteó modificar la resolución dejando solo la parte donde se instaba a revertir las adjudicaciones cuestionadas.

Vaesken también se allanó, planteando como condición que Baruja mañana en mesa directiva traiga la resolución donde deja sin efecto estas tres adjudicaciones.

Finalmente, la mayoría cartista aceptó estos cambios (salvo Yamil Esgaib y José Rodíguez) y aprobó la declaración que insta a dejar sin efecto la adjudicación de propiedades a Chaqueñito Vera, Delgado y Coscia.

Deberá concurrir mañana

A pedido del diputado Raúl Benítez (Independiente) y para evitar un nuevo pedido de interpelación, el presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre dijo que cursará invitación al titular del MUVH, Juan Carlos Baruja para que concurra mañana ante la Mesa Directiva, que se reúne a las 9:00.

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La invitación de Diputados tiene en cuenta el hecho de que Baruja estará por el Congreso ante otra convocatoria del Senado, a las 8:15, invitado por el presidente del Senado, el cartista Basilio “Bachi” Núñez, que hoy acompañó al ministro del MUVH en una reunión con el presidente de la ANR, el convaleciente Horacio Cartes.

“Yo tengo entendido que el ministro estará con la mesa directiva del Senado y con mucho gusto le voy a transmitir la invitación. Francamente no veo el inconveniente de que así como lo hace con el Senado, también haga una visita a la Cámara de Diputados”, dijo Latorre, confirmando la invitación.

Los cartistas pretenden señalar como regular que un senador de la Nación con un salario de G. 37.900.000 al mes acceda a un departamento de “interés social” que incluso le está vedado a la mayoría de paraguayos que apenas cobran sueldo mínimo.

A fin de que Baruja concurra de cualquier manera, los diputados opositores y colorados disidentes desistieron del pedido de interpelación y aceptaron la “invitación” a mesa directiva.

Cartistas lo defienden incluso ante los “fuck news”

Varios legisladores cartistas salieron en defensa del ministro del MUVH, Juan Carlos Baruja, con argumento llamativamente calcados, rechazando rotundamente una interpelación, que fue el planteamiento original de Benítez.

El diputado cartista Alejandro Aguilera alegó que supuestamente las graves denuncias con relación al caso Chaqueñito, que se extendió a familiares de otros senadores aliados cartistas como Zenaida Delgado, son solo un intento de ataque político contra el “mejor ministro de este gobierno”.

“Es una operación política; 1) porque quieren (los opositores) recuperar dos bancas en el Senado y, 2) le quieren golpear al único político con una gran gestión en el gabinete”, afirmó Aguilera.

Insistió que supuestamente, las denuncias pretenden un “juicio político mediático contra un ministro que está haciendo bien su trabajo”.

También salió a su rescate el diputado cartista Héctor “Bocha” Figueredo, lo cual estaba cantado porque es parte de su equipo político en el departamento de Paraguarí.

“Es un cuestionamiento hasta casi infantil la adjudicación a un paraguayo, a una paraguaya, de una vivienda digna, hasta parece un chiste, porque la Constitución Nacional, y si está en condiciones de acceder a un programa, pues bienvenido sea”, dijo “Bocha” Figueredo.

Por su parte, el diputado cartista Rodrigo Gamarra también intentó alegar la completa legalidad de la adjudicación al senador “Chaqueñito” y pidió no caer en los “fuck news” (sic), aparentemente queriendo decir “fake news” (noticias falsas).

“En estos días estábamos escuchando y viendo por medios... seguramente también radialmente escuchando los ‘fuck news’ y las noticias falsas de los eternos enemigos del gobierno”, pero “este senador lo que hizo fue solicitar en calidad de ciudadano paraguayo la adjudicación de un inmueble en el cual él reunía los requisitos previos”.