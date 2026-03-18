Yolanda Paredes acusa de “delincuentes” a cartistas y Bachi Núñez corta reunión

La senadora Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional (CN) acusó directamente a senadores oficialistas de corrupción y tráfico de influencias: “Yo sí les puedo decir lo delincuentes que son”, expresó, elevando el tono del debate.
La legisladora cuestionó la adjudicación de una vivienda económica a los senadores del cartismo Javier Vera y a los familiares de la senadora Zenaida Delgado.
El momento más tenso se produjo en el intercambio con la senadora Zenaida Delgado, a quien Paredes acusó de favorecer a familiares:
- Mencionó a su hermano, sobrino y otros allegados como beneficiarios.
- Cuestionó su capacidad económica para acceder a viviendas.
- Sugirió irregularidades vinculadas a votos políticos.
“Utilizaron mi partido… no tienen capacidad ni para comprar una heladera”, lanzó Paredes.
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El senador Juan Carlos “Nano” Galaverna (ANR, HC) respondió defendiendo el derecho de cualquier ciudadano a acceder a viviendas sociales, mientras el ambiente se tornaba cada vez más hostil.
Ante la escalada del conflicto, el presidente del Senado intentó poner orden: “Estamos en vivo y en directo… la ciudadanía está viendo”, advirtió Basilio Núñez.
Pidió compostura a ambas legisladoras y solicitó que se dirijan a la presidencia, pero las interrupciones continuaron.
Nano Galaverna contraataca con denuncias
El senador Galaverna también volvió a intervenir acusando a Paredes de “oportunismo miserable” y revelando supuestas irregularidades:
- Afirmó que la senadora habría vendido una vivienda vinculada a Itaipú por 160.000 dólares.
- Señaló pagos no declarados en su declaración jurada.
- Indicó que los beneficiarios cumplieron con los requisitos legales.
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La situación llegó a su punto máximo cuando Paredes insistió en sus acusaciones y respondió a las advertencias del presidente:
“¿Yo robé? ¿Yo trafiqué influencias?”, cuestionó.
Ante esto, Basilio Núñez reaccionó con dureza:
“No se va a referir así a nosotros… usted es la delincuente”.
Acto seguido, decidió cortar abruptamente la reunión y la transmisión en vivo. El trasfondo del conflicto gira en torno a la adjudicación de viviendas sociales por parte del Ministerio de Urbanismo. Mientras el ministro y senador con permiso Juan Carlos Baruja intentaba explicar que:
- Los beneficiarios cumplen requisitos.
- No existen privilegios indebidos.
- Se trata de un derecho constitucional.