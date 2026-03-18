Yolanda Paredes acusa de “delincuentes” a cartistas y Bachi Núñez corta reunión

La senadora Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional (CN) acusó directamente a senadores oficialistas de corrupción y tráfico de influencias: “Yo sí les puedo decir lo delincuentes que son”, expresó, elevando el tono del debate.

La legisladora cuestionó la adjudicación de una vivienda económica a los senadores del cartismo Javier Vera y a los familiares de la senadora Zenaida Delgado.

El momento más tenso se produjo en el intercambio con la senadora Zenaida Delgado, a quien Paredes acusó de favorecer a familiares:

Mencionó a su hermano, sobrino y otros allegados como beneficiarios.

Cuestionó su capacidad económica para acceder a viviendas.

Sugirió irregularidades vinculadas a votos políticos.

“Utilizaron mi partido… no tienen capacidad ni para comprar una heladera”, lanzó Paredes.

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El senador Juan Carlos “Nano” Galaverna (ANR, HC) respondió defendiendo el derecho de cualquier ciudadano a acceder a viviendas sociales, mientras el ambiente se tornaba cada vez más hostil.

Ante la escalada del conflicto, el presidente del Senado intentó poner orden: “Estamos en vivo y en directo… la ciudadanía está viendo”, advirtió Basilio Núñez.

Pidió compostura a ambas legisladoras y solicitó que se dirijan a la presidencia, pero las interrupciones continuaron.

Nano Galaverna contraataca con denuncias

El senador Galaverna también volvió a intervenir acusando a Paredes de “oportunismo miserable” y revelando supuestas irregularidades:

Afirmó que la senadora habría vendido una vivienda vinculada a Itaipú por 160.000 dólares.

Señaló pagos no declarados en su declaración jurada.

Indicó que los beneficiarios cumplieron con los requisitos legales.

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La situación llegó a su punto máximo cuando Paredes insistió en sus acusaciones y respondió a las advertencias del presidente:

“¿Yo robé? ¿Yo trafiqué influencias?”, cuestionó.

Ante esto, Basilio Núñez reaccionó con dureza:

“No se va a referir así a nosotros… usted es la delincuente”.

Acto seguido, decidió cortar abruptamente la reunión y la transmisión en vivo. El trasfondo del conflicto gira en torno a la adjudicación de viviendas sociales por parte del Ministerio de Urbanismo. Mientras el ministro y senador con permiso Juan Carlos Baruja intentaba explicar que: