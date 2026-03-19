TSJE publicará los declaraciones de gastos proselitistas de candidatos

En el marco del Cronograma Electoral de las elecciones municipales, este 20 de marzo se harán públicas las Declaraciones de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC) y de las Declaraciones de Interés Económico Vinculado (DIEV), que presentaron los precandidatos que buscarán ser intendentes o concejales en las elecciones municipales.
El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) publicará estos documentos en el Observatorio Nacional de Financiamiento Político (ONAFIP) en su formato digital.
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Para evitar el lavado de dinero, por ley todos los candidatos a intendentes y concejales deben presentar una proyección de cuánto dinero utilizará para hacer proselitismo, de dónde proviene el dinero, si es de sus ahorros o donaciones.
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De esta manera, desde mañana se tendrá a disposición de la ciudadanía en general las declaraciones de los candidatos de los 262 distritos a nivel país.
Las elecciones internas simultáneas serán el próximo 7 de junio, mientras que las elecciones municipales se celebrarán el domingo 4 de octubre. Los candidatos que resulten electos ejercerán su mandato durante el periodo 2026–2031.