Política
19 de marzo de 2026 - 14:46

TSJE publicará los declaraciones de gastos proselitistas de candidatos

Tribunal Superior de Justicia Electoral TSJE elecciones municipales máquinas de votación
Tribunal Superior de Justicia Electoral TSJE elecciones municipales máquinas de votación.Edgardo Romero

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) publicará este viernes las declaraciones de ingresos y gastos de campañas de los candidatos a intendentes y concejales de los 262 municipios. Los documentos estarán a disposición de la ciudadanía para su escrutinio.

Por ABC Color

En el marco del Cronograma Electoral de las elecciones municipales, este 20 de marzo se harán públicas las Declaraciones de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC) y de las Declaraciones de Interés Económico Vinculado (DIEV), que presentaron los precandidatos que buscarán ser intendentes o concejales en las elecciones municipales.

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) publicará estos documentos en el Observatorio Nacional de Financiamiento Político (ONAFIP) en su formato digital.

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Para evitar el lavado de dinero, por ley todos los candidatos a intendentes y concejales deben presentar una proyección de cuánto dinero utilizará para hacer proselitismo, de dónde proviene el dinero, si es de sus ahorros o donaciones.

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De esta manera, desde mañana se tendrá a disposición de la ciudadanía en general las declaraciones de los candidatos de los 262 distritos a nivel país.

Las elecciones internas simultáneas serán el próximo 7 de junio, mientras que las elecciones municipales se celebrarán el domingo 4 de octubre. Los candidatos que resulten electos ejercerán su mandato durante el periodo 2026–2031.