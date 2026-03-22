Villa Franca: supuesto sobrecosto de tinglado desata enfrentamiento entre concejales e intendente

Tres concejales municipales, todos de la ANR, evalúan solicitar una auditoría a la Contraloría General de la República (CGR) ante sospechas de un presupuesto inflado en la licitación de un tinglado para el Colegio Nacional de Villa Franca.

Lea más: Honor Colorado presenta a sus precandidatos a intendentes en los 16 distritos de Ñeembucú

La Municipalidad de Villa Franca, administrada por el intendente Rodrigo “Roli” Leguizamón (ANR–HC), se encuentra en el centro de los cuestionamientos, en un contexto además marcado por el escenario electoral, ya que el jefe comunal apunta a su reelección.

El concejal Nemesio “Yoni” Acosta (ANR–HC) denunció que el intendente no remite a la Junta Municipal los documentos necesarios para autorizar los trabajos. Según indicó, la licitación del tinglado asciende a G. 2.249.999.012, sin que se hayan presentado detalles técnicos básicos, como dimensiones o diseño de la obra.

“Esta vez se sobrepasó. No presentó planos ni especificaciones, ni cuántos metros cuadrados tendrá el tinglado. Debieron ingresar por mesa de entrada para que podamos analizar”, expresó.

Agregó que algunos concejales aprobaron el proyecto sin contar con la documentación. “Lo hicieron de manera rápida. La presidenta llamó a votación y seis concejales votaron a favor. Así se inicia una licitación por un monto millonario”, cuestionó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Intendente de Villa Franca sufre accidente al impactar contra un caballo en ruta PY 19

Acosta también puso en duda la necesidad del proyecto, señalando que en el predio ya existe un tinglado construido por la Gobernación de Ñeembucú.

“Se pretende levantar otro detrás de uno ya existente, en una comunidad de apenas 900 habitantes y en pleno periodo electoral”, indicó.

El edil añadió que la infraestructura actual ya cubre las necesidades de la institución, donde funcionan una escuela y un colegio con una población estudiantil reducida.

Intendente rechaza acusaciones

Por su parte, el intendente Rodrigo “Roli” Leguizamón negó las acusaciones y aseguró que el proyecto fue presentado en tiempo y forma. Indicó que seis de los nueve concejales aprobaron la iniciativa, mientras que tres votaron en contra.

“Seis concejales aprobaron el proyecto, que ya está en etapa de licitación a través de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). No es un tinglado, es un polideportivo lo que estamos proyectando”, explicó.

El jefe comunal dijo además que las críticas responden a un trasfondo político. Señaló que Nemesio “Yoni” Acosta, también del movimiento Honor Colorado, se perfila como candidato a intendente.

“Estamos en época electoral y esto es una persecución política. Tengo todas las documentaciones que respaldan mi gestión”, afirmó.

Finalmente, indicó que la Junta Municipal emitió, el pasado 20 de marzo, la Resolución Nº 09/2026, mediante la cual se aprueba el llamado a Licitación Pública Nacional Nº 01/2026 (ID N.º 480274) para la construcción del polideportivo en el Colegio Nacional de Villa Franca.