Honor Colorado presenta a sus precandidatos a intendentes en los 16 distritos de Ñeembucú

El acto político contó con la presencia del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, y su esposa la diputada Fabiana Souto (ANR); el gobernador de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón (ANR), y el director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Luis Federico Benítez Cuevas.

El encuentro se llevó a cabo en el local de eventos Maderos, en la ciudad de Pilar, y reunió a dirigentes políticos, precandidatos a intendentes y aspirantes a concejales municipales del movimiento interno de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Durante el acto se presentaron los siguientes precandidatos a la intendencia: en Pilar, Emanuel Cuevas Maciel; en Villalbín, Milciades Caballero (actual intendente), y en Desmochados, Adriano Ydoyaga Benítez (actual intendente).

Para la ciudad de Alberdi, Nicolás Sotelo Benegas (actual intendente) y Federico (Canica) Centurión; en San Juan de Ñeembucú, Aldo Sixto Armoa Fretes (actual intendente); en Villa Franca, Rodrigo Leguizamón (actual intendente) y Nemesio Acosta.

Para la ciudad de Laureles presentaron al exintendente Agustín “Piti” Cuevas; en General Díaz, Leonardo “Naito” Barrios y en Mayor Martínez, Hernán Arrúa.

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Asimismo presentaron al candidato para Guazucuá, a Alexander Bottino; en Tacuaras, Raúl Rolón; en Humaitá, Roberto Saucedo y Héctor Cáceres; en Paso de Patria, Sebastián Fernández Franco; y en Villa Oliva, Agustín Alviso.

Según se informó, el actual intendente y precandidato por Cerrito, Hugo Ayala, no pudo asistir al acto.

Durante la actividad, los organizadores proyectaron en pantalla gigante la imagen del vicepresidente, Pedro Alliana, con la inscripción de “Presidente 2028”, lo que generó comentarios sobre una eventual candidatura presidencial.

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Consultado al respecto, Pedro Alliana señaló que aún no definió una postulación. “Voy a ser muy prudente, voy a mirar bien estas internas municipales y, una vez terminadas, realizar una encuesta y conversar con la dirigencia”, expresó.

No obstante, admitió su interés en una eventual candidatura. “Si me preguntás si quiero ser candidato, sí quiero. He ocupado varios cargos y creo que no he defraudado la confianza de la gente”, afirmó.

El vicepresidente también recordó algunas decisiones adoptadas durante su gestión, como su intervención en el conflicto indígena que derivó en la destitución del titular del Instituto Paraguayo del Indígena (Inde) y la mediación en el debate sobre la reforma de la Caja Fiscal.

“Allí tratamos de que el proceso no sea traumático para los docentes y de explicar que se busca garantizar en el futuro los recursos para sus jubilaciones”, sostuvo.

Finalmente, indicó que cualquier decisión sobre una eventual candidatura presidencial será analizada junto a su entorno político y familiar. “No soy una persona muy mediática, pero la idea está. Eso lo voy a resolver con mi familia”, concluyó.