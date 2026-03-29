“No puede ser que la gente siga esperando meses por medicamentos”, repudian liberales

El Movimiento “Nuevo Liberalismo” Lista 3 del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), bloque que lidera Ricardo Estigarribia, congregó a sus adherentes el sábado último en la ciudad de Altos, en apoyo a la candidatura de Alcides Riveros, intendente de Fernando de la Mora, para la presidencia de la agrupación opositora. La renovación de autoridades liberales se realizará el 7 de junio, el mismo día de las internas municipales.

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“No puede ser que en Paraguay la gente siga esperando meses por medicamentos o atención médica. La salud no puede ser un privilegio. Necesitamos priorizar la inversión en insumos, transparentar el uso de los recursos y garantizar que los hospitales tengan lo básico para atender a la gente”, señaló Estigarribia.

En cuanto a obras públicas dijo que “se anuncian grandes obras, pero en la realidad falta gestión. Lo que necesitamos es planificación seria, ejecución eficiente y control ciudadano para que las obras lleguen realmente a las comunidades”.

Sobre la educación, dijo que “no podemos hablar de desarrollo si no invertimos en educación. Debemos destinar más recursos, mejorar la infraestructura escolar y garantizar condiciones dignas para estudiantes y docentes en todo el país”.

Del encuentro participaron además los diputados Antonio Buzarquis, dupla de Riveros, y Graciela Aguilera, así como Hugo Fleitas, presidente saliente del PLRA, y el intendente de Caacupé, Diego Riveros.

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Durante el acto, Alcides Riveros centró su mensaje en la necesidad de fortalecer la unidad interna del liberalismo. “Hoy más que nunca necesitamos un Partido Liberal unido, abierto y organizado. La unidad es el camino para recuperar la confianza de la gente y volver a ser una verdadera alternativa para el país”, sentenció.

“Vamos a poner de pie al liberalismo”, afirmó liberocartista en Encarnación

Por su parte, el senador liberocartista Dionisio Amarilla, candidato a presidente del PLRA por el movimiento “Diálogo Azul” Lista 100, participó de un acto político en el comité liberal de Encarnación, donde dijo: “Vamos a poner de pie al liberalismo”.

Amarilla, quien en el Senado prometió trabajar junto a Santiago Peña de ser electo presidente de los liberales, dijo que bajo su administración, dentro del partido discutirán qué pasos dar sobre el Anexo C de Itaipú, el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 y la marcha por la educación.

“El partido asumirá posturas y volverá a instalarse en la discusión política nacional”, expresó Amarilla.

El encuentro contó con la presencia de Gloria Arregui, candidata a concejal; Héctor Céspedes, intendente de Coronel Bogado; Denis Areco, candidato a concejal de San Pedro del Paraná; Francisco Ruiz, candidato a la Juventud Departamental; y Lucas Retamozo, candidato a la conducción nacional de la JLRA.

Amarilla destacó además que, dentro del PLRA, los jóvenes y las mujeres volverán a tener espacios reales en la toma de decisiones con el objetivo de preparar al partido para el 2028.