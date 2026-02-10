Hay siete anotados para presidir PLRA y ediles de capital buscan re-rekutu

El Tribunal Electoral Independiente (TEI) del PLRA registró ayer como candidato a presidir la agrupación al senador opositor Éver Villalba y su dupla Efraín Alegre (hijo) por la Lista 9 Frente Radical.

Así también, al intendente de Fndo. de la Mora, Alcides Riveros, cuya dupla es el diputado Antonio Buzarquis (Lista 3 Nuevo Liberalismo) y al senador liberocartista Dionisio Amarilla acompañado por su dupla y colega Noelia Cabrera (Lista 100 Diálogo Azul).

También se inscribieron como candidatos a presidir el PLRA en sus respectivas listas el exsenador Luis Alfredo Jaeggli; Herminio Ruiz Díaz; Marlene Orué y Abel Villalba.

Lea más: Liberocartista Dionisio Amarilla promete “ganar más gobernaciones” para el PLRA

La renovación de autoridades partidarias se realizará el 7 de junio, el mismo día de las internas municipales.

Ediles del PLRA de Asunción

En la víspera, igualmente se inscribieron las listas de precandidatos a la concejalía de Asunción. El PLRA no tiene candidato a intendente y apoya a Soledad Núñez. Hay varias nóminas, pero el Nuevo Liberalismo respalda a cuatro de los cinco actuales concejales que buscan el rekutu.

La lista es encabezada por Augusto Wagner y Ramón Ortiz, quienes llevan 25 años como concejales y en el puesto N° 10 aparece Humberto Blasco, quien lleva 15 años como edil capitalino.

En el puesto N° 3 también aparece Fiorella Forestieri, quien lleva cinco años de concejala, es decir, va por la reelección por primera vez.