10 de febrero de 2026 - 01:00

Hay siete anotados para presidir PLRA y ediles de capital buscan re-rekutu

Ever Villalba y su comitiva.
Gustavo Machado

El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) cerró ayer sus inscripciones con miras a las elecciones internas municipales y la renovación de autoridades, ambas a realizarse el 7 de junio. Hay siete aspirantes a presidir la agrupación y en Asunción, los “eternos” concejales buscan otro mandato en la lista del Nuevo Liberalismo.

Por ABC Color

El Tribunal Electoral Independiente (TEI) del PLRA registró ayer como candidato a presidir la agrupación al senador opositor Éver Villalba y su dupla Efraín Alegre (hijo) por la Lista 9 Frente Radical.

Así también, al intendente de Fndo. de la Mora, Alcides Riveros, cuya dupla es el diputado Antonio Buzarquis (Lista 3 Nuevo Liberalismo) y al senador liberocartista Dionisio Amarilla acompañado por su dupla y colega Noelia Cabrera (Lista 100 Diálogo Azul).

Alcides Riveros y su dupla Antonio Buzarquis (Gentileza).


También se inscribieron como candidatos a presidir el PLRA en sus respectivas listas el exsenador Luis Alfredo Jaeggli; Herminio Ruiz Díaz; Marlene Orué y Abel Villalba.

La renovación de autoridades partidarias se realizará el 7 de junio, el mismo día de las internas municipales.

El liberocartista Dionisio Amarilla y su comitiva muestra la lista para el Directorio Nacional.


Ediles del PLRA de Asunción

En la víspera, igualmente se inscribieron las listas de precandidatos a la concejalía de Asunción. El PLRA no tiene candidato a intendente y apoya a Soledad Núñez. Hay varias nóminas, pero el Nuevo Liberalismo respalda a cuatro de los cinco actuales concejales que buscan el rekutu.

La lista es encabezada por Augusto Wagner y Ramón Ortiz, quienes llevan 25 años como concejales y en el puesto N° 10 aparece Humberto Blasco, quien lleva 15 años como edil capitalino.

En el puesto N° 3 también aparece Fiorella Forestieri, quien lleva cinco años de concejala, es decir, va por la reelección por primera vez.

Soledad Núñez
Soledad Núñez con autoridades del PLRA y concejales liberales de Asunción