Yolanda Paredes: apoyo opositor será clave para restitución de Lucía Mendoza

Tras la destitución del senador cartista Javier “Chaqueñito” Vera, expulsado luego de una serie de escándalos, el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) convocó a la suplente N° 2 de Cruzada Nacional, Lucía Mendoza para que se reincorpore en la próxima sesión ordinaria, prevista para el ocho de abril.

El 17 de septiembre del año pasado, la Cámara Alta tomó el juramento de los suplentes Walter Janusz Ricardo Kobylanski Brandhuber y a Mendoza, ambos de Cruzada Nacional, en sustitución de los senadores Norma Aquino alias Yami Nal, quien fue expulsada y Javier Vera, quien en ese entonces fue suspendido por 60 días.

En declaraciones recientes, Paredes fue contundente al referirse al oficialismo: “No tengo ninguna confianza”. La legisladora cuestionó los “códigos internos” dentro del Senado y afirmó que no se respetan acuerdos. “No hay palabra, es un todo contra todos”, sostuvo.

Lea más: Senado expulsa a “Chaqueñito”, los cartistas “se lavan las manos” y culpan a Cruzada Nacional

Sus declaraciones se producen en medio de la incertidumbre sobre si Mendoza será finalmente convocada para jurar nuevamente como senadora, pese a la convocatoria de Núñez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Paredes también apuntó contra la falta de acompañamiento de otros sectores opositores. Según indicó, esperaba que la Bancada Democrática impulse el tema como una prioridad política.

“No recibí apoyo oficial. Hubiera sido importante que se plantee como una necesidad de la oposición sumar una banca más”, afirmó.

La senadora subrayó que, sin ese respaldo, será difícil avanzar: “Soy consciente de que sola no voy a lograr nada”.

Internas en Cruzada Nacional y alternativas analizadas

Dentro de Cruzada Nacional también se analizaron otras alternativas para la suplencia. Paredes mencionó al senador Rafael Esquivel alias Mbururú como una posibilidad que fue considerada por un sector del partido colorado, aunque condicionada a la resolución de su situación judicial.

No obstante, aclaró que nunca realizó gestiones privadas para impulsar la asunción de Mendoza, ya que considera que la restitución de la banca es un derecho que debe ser garantizado institucionalmente por el Senado.

Paredes adelantó que esperará la próxima sesión para ver si existe voluntad política para que reasuma Mendoza. En caso contrario, no descarta recurrir a la justicia.

Sin embargo, dejó en claro su escepticismo: señaló que una eventual acción judicial sería principalmente para sentar un precedente, ya que no espera resultados favorables del sistema judicial paraguayo.