Senado expulsa a “Chaqueñito”, los cartistas “se lavan las manos” y culpan a Cruzada Nacional

El senador Javier Vera había pedido por nota que el Senado le dé un plazo de 5 días para ejercer su derecho a la defensa, la cual fue denegada por el pleno del Senado.

Tras un prolongado debate, y la exposición del libelo acusatorio, el pleno llevó el pedido de pérdida de investidura a votación electrónica. Un total de 36 parlamentarios votaron por la expulsión del Congreso (Ver la imagen) y se registraron nueve ausentes.

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Basilio Núñez (ANR, HC), al final de la sesión, convocó a la suplente N° 2 de Cruzada Nacional Lucía Mendoza para asumir su curul en la próxima sesión.

Yolanda Paredes repudió que sus colegas se hayan pasado “tirando mierda” al Partido Cruzada Nacional. Dijo que el mensaje que los partidos tradicionales quieren dar a la ciudadanía es que antes tenían a los mejores políticos y todo se degeneró recién ahora.

Apuntó que Lizarella Valiente cuestione que se elijan candidatos por cantidad de seguidores sociales cuando ella y su marido, el exintendente de Asunción, Oscar Nenecho Rodríguez, se hicieron famosos por un programa de entretenimiento.

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Igualmente acusó a los opositores de tener una doble vara y aprovecharse de la situación como perros carroñeros al decir que Cruzada Nacional trajo degenerados al Congreso. “Me repugna la actitud carroñera de mis compañeros de la oposición”, dijo.

Desmintió a Celeste Amarilla (PLRA) por haber dicho que el senador Kobylanski de Cruzada Nacional nunca pagó 160.000 dólares a Chaqueñito, sino G. 60 millones.

Pidió que la suplente N° 2 de Cruzada Nacional, Lucía Mendoza, ocupe el curul legítimo.

Cruzada debe agradecer, dice Bachi

A su turno el titular del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) dijo que Paredes debería “agradecer” a los cartistas por expulsar a sus “carruajes” y recordó que Cruzada Nacional pedía que un pedófilo, Rafael Esquivel alias Mbururú, jure en lugar de Chaqueñito.

El senador Enrique Salyn Buzarquis (PLRA) cuestionó que el Senado se concentre en el caso de Chaqueñito y no en lo que ocurre en los hospitales. Pidió revisar la ley de desbloqueo de listas sábana.

Por su parte, el senador Rubén Velázquez (Yo Creo) lamentó que traten la pérdida de investidura de un pedófilo. Relató todos los escándalos que fueron provocados por Vera y mencionó que en el 2024 Chaqueñito denunció sextorción al viralizarse un vídeo de contenido sexual. Velázquez cuestionó que el cartismo sólo haya atinado a expulsarlo del sector por conductas “indecorosas”.

También mencionó que cuando expulsaron a Norma Aquino “Yamy Nal” el cartismo sólo procedió a suspenderle por 60 días.

“Desde el 2023 hasta la fecha podemos citar varios casos de escándalos relacionados a Chaqueñito tales como: corrupción política, venta de votos, manejo de recursos públicos, pésima conducta, sextorsión, audios sexuales polémicos, abuso de poder que se dió claramente con el caso del departamento que accedió a través del MUVH y abuso de poder con el maltrato que realizó ante la funcionaria indígena del Senado” sostuvo.

Lamentó que siempre haya gozado de un blindaje político. “No podemos indignarnos solo cuando hay presión política. Porque se filtraron estos audios recién se genera la indignación. Me pregunto la vara cambia según el tipo de cambio o según el costo político”, agregó.

También cuestionó que hace unos días no hayan tenido el acompañamiento del pleno para expulsarlo. “Esto es la consecuencia de una larga cadena permisiva”, dijo y resaltó que muchos hechos se dejaron pasar. “Estamos llegando tarde a una cadena de errores”, dijo y pidió poner un límite claro a la impunidad selectiva y desafió a sus colegas a decidir que tipo de Congreso quieren ser. “Cuando el Senado tolera lo intolerable pierde el derecho de representar al pueblo”.

Por su parte, la senadora Celeste Amarilla (PLRA) también lamentó que “la vara” cambie en ambas cámaras del Congreso. Recordó que votó por la pérdida de investidura del exdiputado Carlos Portillo (PLRA).

Indicó que no se puede esperar que Chaqueñito viole a un niño y que el caso llegue a condena. Agregó que Vera nunca debió ser senador.

Caso MUHV no entró por un tema ético, dicen cartistas

Por su parte el senador Derlis Maidana (ANR, HC) resaltó que la pérdida de investidura es una medida de carácter político. “Cuando estas conductas exceden hay que tomar las medidas necesarias. Es una responsabilidad política del legislador, es una sanción no penal de carácter no penal, donde respetamos el debido proceso y aguardamos que se presente a dar su descargo”, dijo.

Maidana justificó que el caso del Ministerio de la vivienda no esté en el libelo acusatorio. Negó que la adjudicación de una vivienda para Chaqueñito no constituía un blindaje ni un hecho punible, si un hecho que afectaba la ética de un legislador. “Sin embargo, estos hechos donde ya pasamos la integridad de un niño de que el colega pueda utilizar su figura para obtener favores sexuales ya colmó el vaso”, sostuvo.

A su turno Eduardo Nakayama (Ind) dijo que legalmente y técnicamente Chaqueñito no tenía que estar en el Senado y recordó que varios opositores se retiraron de la sala cuando juró. Pidió a los partidos mirar a quienes eligen para sus listas. “Los partidos políticos tienen que hacer un meaculpa de la cantidad de cachibaches que ponen en la oferta laboral”.

“Acá estamos hablando de uno o varios crímenes. El tráfico siempre se hace con mercaderías pero no con personas, aca la mercancía era un niño”, dijo.

Mencionó los delitos de abuso sexual y proxenetismo. “Estamos hablando de un crimen gravísimo que se le imputa al senador”, sostuvo. “En todo este tiempo el hecho mas grave que cualquier vinculación con el narcotráfico es la pedofilia”, agregó.

El senador Ever Villalba (PLRA) dijo que “Dios, Patria y Pedofilia” hizo Vera utilizando su investidura. Deslindó responsabilidad sobre el pueblo, sobre la ignorancia y pidió no culpar a la pobreza y a la falta de educación. “Puede ser un PHD y ser pedófilo”.

“La bancada del cartismo tiene que asumir la gran responsabilidad sobre la permanencia de Vera en el Senado”, dijo.

También señaló está “el progenitor” del político y quien le “adoptó”. “La bancada del cartismo es el aloncito”, dijo. “Tiene que asumir su responsabilidad. Hubiese sido interesante conocer su descargo”, agregó.

El senador Rafael Filizzola (PDP) indicó que esta situación excede toda capacidad de imaginación y afirmó que el caso Chaqueñito es insostenible.

Cartistas ahora culpan a Cruzada

El senador Natalicio Chase (ANR, HC) responsabilizo a Cruzada Nacional de elegir a Chaqueñito, pero obvió que fueron ellos los que políticamente le sostivieron.

“Hoy quieren despegarse de esta situación. No sabíamos, dejamos en claro que ellos le eligieron... Hoy el Paraguay esta pagando el costo de esa irresponsabilidad política y aclarar que aunque el candidato que me sucedió era ferviente habiendo conociendo los audios el no presentó el pedido”, agregó.

A su turno, la senadora Lizarella Valiente (ANR, HC) pidió que Ministerio Público que investigue quién conversa con Javier Vera sobre la virginidad de un menor. Recordó que el año antepasado elevaron las penas contra abusadores de niños a 30 años para que esos crímenes no prescriban.

El senador Mario Varela (ANR, disidente) dijo: “No podemos dejar que una persona que tenga una conducta de esta naturaleza utilizando instrumentando su investidura pueda generar un peligro a la sociedad”, dijo.

“No se le echa por pobre ni ignorante si no por su inconducta”, dijo el senador Varela.

Por su parte, el senador Juan Carlos “Nano” Galaverna (ANR; HC) dijo que el caso Chaqueñito es una crónica de una muerte anunciada. Defendió al cartismo y dijo que ellos ya le habían expulsado del sector. Se despachó contra su colega Ever Villalba al señalar que la comunidad a la que defiende es la que mas registra casos de pedofilia.