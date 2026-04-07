Gobierno con “olor a coima”: Vallejo fulmina a cartistas con un “chancho de su chiquero”

La diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) dejó al diputado Yamil Esgaib y otros cartistas que insistieron en que supuestamente vivimos en un “país de maravillas” y que el de Santiago Peña es un buen gobierno, diciéndole que ni siquiera tienen que escuchar a los opositores, sino simplemente a cartistas como el senador con permiso Gustavo Leite para entender que hace rato “tocamos fondo”.

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La misma se hizo eco de declaraciones hechas en una entrevista esta mañana, donde Leite daba a entender que el de Peña es un gobierno corrupto y que aprieta a empresarios.

Vallejo comenzó remarcando le “parece tan importante lo que dice el senador con permiso, hoy embajador Leite, porque es alguien del riñón del gobierno: 1) Hoy hay olor a coima, 2) hay que romper las bolas para ganar una licitación y el chanchito de paso, 3) hay que rogar para que se pague lo que el Estado debe”.

Le remarcó a los cartistas: “No digo yo. No dice la oposición que siempre está en contra de todo y no le gusta a tu gobierno. Dice Leite”.

“Cuatro lecciones dejó Leite: 1) no había olor a coima (en el gobierno de Cartes)... O sea, hoy hay olor (a coima) y algo más evidentemente. Porque ese es el vox populí de todo el mundo. Nunca antes se pidió tanto. Olor a coima hay. Eso es lo que dice Leite”, remarcó como primer punto Vallejo.

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El segundo punto que consideró relevante del sincericidio de Leite, es que dijo: “Nos rompen las bolas para ganar una licitación”, sumado a que también afirmó que a este gobierno hay que “aprobarle préstamo para pagar lo que no sabe administrar”, es una admisión de corrupción e inoperancia.

“O sea, ahora rompen las bolas para ganar una licitación y seguramente que tienen que romper el chanchito también para ganar la licitación", ya que “cuando hay coima, señores, todo cuesta más caro, porque hay que pagar la coima. Entonces, lo que cuesta 10 se cotiza a 20″, reclamó.

Finalmente, le dijo a los cartistas que pueden hacer videitos y mentir lo que quieran, pero para ella está claro que “hemos tocado fondo con este gobierno” y lo peor es que la gente ahora tiene menos plata y para colmo, se la esta endeudando para solventar el mal manejo de este gobierno.

“Por favor, vamos a dejar de mentirnos. Y yo le pido a las autoridades que administran este país. Ya sabemos que estamos en campaña política, pero estamos mal, no estamos mejor”, finalizó diciendo Vallejo durante la sesión de hoy de Diputados.